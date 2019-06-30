Усередині отрута! Супрун заборонила ковтати кісточки вишень і черешень

Кісточки від вишень і черешень ковтати не можна, тому що всередині них міститься речовина амігдалін, що перетворюється на отруту і шкодить здоров'ю.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, уточнивши, як можна їсти літні продукти з максимальною користю.

Зокрема, вона порадила включити ягоди в свій щоденний раціон. Для дорослої людини треба 300-400 грамів. Ягоди насичені нутрієнтами, тому цієї кількості достатньо.

"Вітамін С, що міститься в ягодах – водорозчинний, тому коли його концентрація в крові досягає порогового значення, нирки починають його виводити. Решта біологічно активних сполук також виводиться нирками і не накопичується. Ягоди багаті клітковиною, її близько 2-6%. Тому якщо ви з'їли кілограм черешні або полуниці (а таке цілком можливо), то спожили денну норму розчинних і нерозчинних рослинних волокон", – пояснила Супрун.

Черешня pixabay

Більш того, вона закликала полоскати рот водою після вживання ягід або фруктів, тому що кислота може нашкодити емалі зубів. Також потрібно купувати і збирати ягоди вранці, після чого тримати їх в холодильнику. Низькі температури перешкоджають гниттю і руйнуванню біологічно активних сполук.

"Замочуйте ягоди і фрукти в розчині соди. Це потрібно для зменшення вмісту пестицидів, якими обробляють ягоди при вирощуванні та транспортуванні. Потрібно взяти 2 чайні ложки соди і розчинити в літрі води. Якщо ви впевнені, що ягоди нічим не були оброблені, їх все одно варто помити", – додала Супрун.

За її словами, потрібно тримати кісточкові ягоди в концентрованому розчині солі. В такому випадку білі черви в вишні або черешні покинуть плід і загинуть. Ще можна робити ягідний мармелад з желатином, який багатий амінокислотами і колагеном.

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"Поєднуйте ягоди з жирами. Це потрібно для поглинання в кишечнику жиророзчинних вітамінів. Помаранчеві пігменти, що ховаються за чорною шкіркою смородини, а також фарбують моркву, гарбуз, обліпиху – це о-вітамін А. Вітамін Е, який присутній в ягодах, буде краще засвоюватися в присутності жирів. Є й більш здорові поєднання ягід і жирів. Наприклад, соус з малини або смородини і жирна риба, печінковий паштет і ягідний мармелад, або поєднання йогурту або сметани, какао, тахини і ягід", – підкреслила вона.

Крім того, Супрун порадила готувати морси, а не компоти, тому що користь в збереженні вітамінів буде більшою. Також потрібно заморожувати ягоди, а не варити з них варення. Або зробити з них пюре і розкласти по контейнерах.

черешня pixabay

"Їжте разом з насінням і шкіркою. Саме цілі ягоди і фрукти, а не соки, корисні. Фруктові соки дуже солодкі, позбавлені клітковини і мають занадто кислу реакцію, тому краще від них відмовитися. У шкурках багато антоціанів, м'якоть насіння багата клітковиною, а насіння запобігає запорам. А ось ковтати, розжовувати кісточки вишні, черешні або сливи не треба. Вони містять речовину амігдалін, що перетворюється на отруйний цианід. Випадково проковтнута кісточка вишні не страшна, але краще бути обережним", – підсумувала вона.

Слива pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експертами було складено список найнебеспечніших продуктів із супермаркетів. До нього увійшли йогурти з ягодами, напівфабрикати та багато іншого.

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