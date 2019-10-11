У крові з'являється хімія! Фастфуд виявився смертельно небезпечним

Фастфуд, а також готова їжа в упаковках можуть бути небезпечними для здоров'я через вміст перфтороктансульфоновой кислоти (ПФАС).

До такого висновку прийшли фахівці некомерційної організації Silent Spring Institute в США, передає MedicalXpress. Вчені додали, що більш корисною є їжа, приготована вдома.

У дослідженні взяли участь 10 106 осіб. Добровольці надали зразки крові для виявлення різних речовин, що відносяться до ПФАС і описали своє меню. Так, стало відомо, що ті, хто готують вдома, мають значно менше ПФАС в організмі.

Велика кількість хімікатів виявили у завсідників ресторанів і піцерій. ПФАС можуть провокувати появу раку, захворювання щитовидної залози, зниження імунітету, низька вага при народженні та безпліддя. У великій кількості хімікати містяться в попкорн для мікрохвильовки.

Фастфуд виявився смертельно небезпечним levelkitchen.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду. Також в список небезпечних продуктів потрапили торти і печиво.

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