Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

У крові з'являється хімія! Фастфуд виявився смертельно небезпечним

2.9т Читати матеріал російською

Фастфуд, а також готова їжа в упаковках можуть бути небезпечними для здоров'я через вміст перфтороктансульфоновой кислоти (ПФАС).

До такого висновку прийшли фахівці некомерційної організації Silent Spring Institute в США, передає MedicalXpress. Вчені додали, що більш корисною є їжа, приготована вдома.

Новини
Втратив зір і слух: підліток став жертвою фастфуду

У дослідженні взяли участь 10 106 осіб. Добровольці надали зразки крові для виявлення різних речовин, що відносяться до ПФАС і описали своє меню. Так, стало відомо, що ті, хто готують вдома, мають значно менше ПФАС в організмі.

Велика кількість хімікатів виявили у завсідників ресторанів і піцерій. ПФАС можуть провокувати появу раку, захворювання щитовидної залози, зниження імунітету, низька вага при народженні та безпліддя. У великій кількості хімікати містяться в попкорн для мікрохвильовки.

Фастфуд виявився смертельно небезпечним

Фастфуд виявився смертельно небезпечним

levelkitchen.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду. Також в список небезпечних продуктів потрапили торти і печиво.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Побольше жрите и тупейте.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Вообще-то кровь - это вообще сплошная химия, и органическая, и неорганическая. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини