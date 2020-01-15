Цукерки та вино: лікарка розповіла, чим корисні шкідливі продукти

Всі ми знаємо, які продукти є шкідливими для здоров'я, а які – корисними. І кожен з нас сам вирішує, яким віддавати перевагу.

Сімейний лікар Наталія Деменко рекомендує не викреслювати повністю зі свого раціону деякі продукти, які багато хто вважає "сущим злом". Адже насправді в розумних кількостях вони не шкодять здоров'ю, а навпаки допомагають організму справитися з деякими неприємними станами.

MedOboz підготував для вас список самих "шкідливих" продуктів, які насправді не так підступні, як їх підносять.

У розумних кількостях шкідливі продукти здатні допомагати покращити самопочуття Матроны

Цукерки рятують від головного болю

"Потяжеленіе" в області потилиці і скронь, поява ниючого головного болю, слабкості і потемніння в очах – все це може попереджати про різке зниження рівня цукру в крові. І щоб повернути хороше самопочуття при такому стані, з'їжте пару шоколадних цукерок або 4-5 шматочків темного шоколаду. Вони зарядять організм вуглеводами і швидко повернуть вас в норму.

Варто прийняти ті ж "ліки", якщо ви відчули, що ваші інтелектуальні можливості знизилися (наприклад, від недосипу або втоми). Знову ж, організм отримає заряд вибухової енергії і швидкість всіх внутрішніх процесів відновиться.

Тільки не використовуйте цей спосіб занадто часто, інакше всю користь нівелюють негативні наслідки.

Кава запобігає цукровому діабету

Кофеїн сприяє поліпшенню процесу обміну речовин, зокрема, прискорює засвоєння глюкози. Тому він допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові, що, в свою чергу, запобігає розвитку діабету.

При цьому пам'ятайте, що багато кави пити не можна, інакше вона може спровокувати підвищення тиску, головний біль, біль в животі та інші неприємні симптоми. Так що визначте для себе оптимальну норму (в середньому це чотири порції еспресо) і чітко її дотримуйтесь.

Червоне вино допомагає серцю і судинам

Зловживання алкоголем (навіть смачним і елітним), до добра не доведе. Але 50-100 мл хорошого червоного сухого вина за вечерею можуть позитивно позначитися на стані здоров'я.

Так, в цьому напої містяться речовини ресвератрол, які сприяють поліпшенню роботи серцево-судинної системи, попереджають розвиток раку і попереджають ранні негативні вікові зміни в організмі.

До речі, ті ж компоненти є і в темних сортах винограду, тому якщо вино вам не до душі, частіше балуйте себе цими ягодами.

Морозиво знімає стрес

Смачні ласощі теж не настільки страшні, яким його презентують. Незважаючи на високу калорійність, від однієї порції морозива особливої шкоди не буде, а ось свою дозу "корисності" організм таки отримає.

Справа в тому, що завдяки високій концентрації вершків і натурального молока цей продукт впливає на організм як антиоксидант, а тому допомагає швидше впоратися зі стресом і нейтралізувати його негативні наслідки для організму.

Але при цьому, вибираючи "антистресовий" десерт, уважно прочитайте його склад. У якісному морозиві повинно бути незбиране молоко, вершки і бути відсутніми рослинні жири і барвники.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які корисні щоденні ритуали для малюків насправді шкодять організму.

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