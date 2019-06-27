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/Здорове харчування

Товстіють навіть під час дієти: вчені розкрили причину ожиріння

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Високий рівень стресу сприяє виникненню ожиріння навіть у тих осіб, які звикли стежити за своїм харчуванням.

Це викликано підвищенням рівня гормону кортизолу, який впливає на щитовидну залозу, а значить, обмін речовин і апетит, пише The Sun.

Чим вищий рівень стресу, тим повільніше працює щитовидна залоза і тим гірше відбуваються жироспалювальні процеси. Також кортизол впливає на стимуляцію деяких відділів мозку під час сну, що може викликати підвищення синтезу греліну – гормону, який відповідає за голод.

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У такому випадку людина починає їсти значно більше, ніж зазвичай, і може переїдати. Саме тому людям, які прагнуть до схуднення, потрібно стежити за своїм нервовим станом.

Переїдання (ілюстрація)

Переїдання (ілюстрація)

freepic

Як писав OBOZREVATEL, вчені виявили групу нейронів у головному мозку, яка регулює апетит.

Дослідники з Університету Арізони встановили, що частина емоційного центру і мигдалини мозку діють як система контролю, яка дає зрозуміти голодні ми чи ні.

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