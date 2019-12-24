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/ Здорове харчування

Названо топ-5 найнебезпечніших продуктів на Новий рік

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Традиційні страви на Новий рік можуть стати причиною харчового отруєння.

Антирейтинг найнебезпечніших новорічних продуктів очолюють салати, заправлені майонезом і сметаною, розповіла в ефірі ObozTV мікробіолог та бактеріолог Оксана Вольська.

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Умови та терміни зберігання салатів (особливо олів'є) часто порушуються, і в них активно розмножуються бактерії.

Друге місце, за словами Вольської, посідає риба та рибні страви.

На третє місце вона поставила кондитерські вироби з великим вмістом масляного чи білкового крему і яєць.

Також мікробіолог конче порадила відмовитися від домашньої консервації, особливо тушкованок.

"Більша частина випадків ботулізму – це консервація і солона або копчена риба. Тому для новорічного столу я би не рекомендувала жодні види консервів. Взагалі", – наголосила вона.

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Нарешті, Вольська включила до групи ризику червону і чорну ікру.

"З точки зору мікробіології, в ікрі з банок може бути той самий ботулотоксин. Якщо у вас є знайомий виробник ікри – вам, звичайно, пощастило. Ви точно знаєте, що отримуєте гарантований продукт. Якщо казати про вагову ікру – то це рулетка. Або там буде кишкова паличка, або сальмонела, або клебсієлла, або золотистий стафілокок...", – попередила фахівчиня.

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Отже, топ-5 найбільш небезпечних новорічних продуктів за версією мікробіолога виглядає таким чином:

  1. готові салати, заправлені майонезом або іншим соусом;

  2. риба і рибні страви;

  3. кондитерські вироби з великою кількістю крему;

  4. домашня консервація;

  5. червона і чорна ікра.

Неправильний вибір новорічних страв може призвести до розладів травлення і навіть отруєнь

Неправильний вибір новорічних страв може призвести до розладів травлення і навіть отруєнь

kherson.life

Як писав OBOZREVATEL, лікар-дієтолог і генетик Людмила Гончарова також порадила прибрати з новорічного столу ряд продуктів, які містять загусники і можуть згущувати кров.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Якість продуктів в Україні Новий рік здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Оксана Вольська
Теги
продукти отруєння
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