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/ Блоги - Здорове харчування

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

Топ-10 ошибок при похудении

449 Читати матеріал російською

Представляю вашему вниманию топ-10 ошибок худеющих. Найдёте здесь свою?

  • Создавать ложные запреты из продуктов, тем самым ограничивая разнообразие рациона (на бананы, хлеб, молоко и т.д.).

  • Пить 8 стаканов воды/2 литра обязательно, через силу, потому что "так надо", на самом деле – нет

  • Худеть за счёт временных рамок: не есть после 6, не есть 18 часов и т.д. Это метод, конечно, но не самый лучший.

  • Считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов и обязательно пить БАДы и другие добавки.

  • Расстраиваться, когда не потерял 10 кг в месяц. Ставьте себе реальные цели! 3-4 кг в месяц это отличный результат.

  • Искать волшебную, уникальную диету, которая будет создана именно для вас, под ваш генотип и т.д. Это так не работает, только здоровое питание и физическая активность. А это почти идентично для всех.

  • Не разрешать себе слабости. Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстой. Помните, даже сахар разрешён в размере 5-10% от рациона.

  • Делить продукты на полезные и вредные. Нет продуктов от которых мы толстеем, есть переедание. А то мы сливочного масла боимся, а целый авокадо в день – это полезно.

  • Искать секреты, которые помогут похудеть. Огурцы с помидорами не сочетать, орехи замачивать, белки животные с растительными нельзя. Нет таких правил. Здоровое питание – это очень просто!

  • Надеяться только на спорт или препарат/эндосферу и т.д. 80% успеха всегда зависит от питания. Помните об этом!

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Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Теги
Зайва вага схуднення
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