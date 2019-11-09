"Тиждень за тижнем": розкритий важливий нюанс правильного харчування

Немає визначеної кількості часу, який потрібен для повноцінного переходу на правильне харчування. Для кожної людини це питання – індивідуальне.

Про це повідомила дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона зазначила, що правильне харчування складається з відмови від шкідливої їжі і наповнення раціону різноманітними корисними продуктами.

Кляуз написала, що, якщо ж людина продовжує їсти курку і гречку, таке харчування не можна назвати правильним. Важливий баланс корисних речовин, а не тільки виключення шкідливих компонентів.

Правильне харчування

"Питання часу – індивідуальне. Можна налаштуватися і за один день повністю змінити свій раціон, а можна поступово, тиждень за тижнем, іти до повноцінного правильного харчування", – підсумувала дієтологиня.

Новини Названі найкорисніші сухофрукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

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