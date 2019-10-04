"Дуже корисно!" Дієтологиня назвала топ-3 варіанти перекусів

Відмінні варіанти ситного і корисного для здоров'я перекусу – це кокос, горіхи й авокадо.

Таку пораду дала в ефірі ObozTV дієтологиня, фуд-терапевтка і лікарка функціональної медицини Катерина Толстікова. Вона пояснила, які продукти можна вважати "суперфудами", а які – просто зайві.

Дієтолог розповіла, що "суперфудами" з професійної точки зору вважаються продукти з високим вмістом антиоксидантів.

Індекс антиоксидантної активності визначається за спеціальною шкалою ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). Грунтуючись на оцінках цієї шкали і створюється рейтинг різних продуктів. Але є деякі нюанси.

"Серед лідерів, наприклад, ягоди асаї. Але ягоди асаї у нас (в Україні. – Ред.) не ростуть. А вміст антиоксидантів у них зберігається на такому високому рівні тільки в перші шість годин після того, як ягоди зірвали. Поки ж їх до нас довезуть, сублімують, висушать – вони вже не будуть суперфудом. Так само, як ягоди годжі та інші", – зазначила фахівець.

Втім, серед вітчизняних продуктів теж є свої суперфуди, заспокоїла лікарка. Так, за її словами, велика кількість антиоксидантів за індексом ORAC міститься в горіхах.

"І бразильський, і волоський горіх – теж суперфуд. Якщо людина буде вживати горіхи щодня, вона впливатиме на своє здоров'я правильно. Це їжа, якої треба небагато, але в невеликій кількості міститься дуже багато корисних речовин", – наголосила Толстікова.

Звичайні волоські горіхи – теж "суперфуд" iStock

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