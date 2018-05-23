Всем нам хочется верить в чудеса современной науки - сдал генетический тест, или сделал тест на пищевую непереносимость, исключил километровый список продуктов и вот - ты здоровый, стройный, кожа чистая, а волосы сияют. Но так ли это на самом деле?

Для начала давайте разделим понятия "пищевая непереносимость" и "пищевая аллергия".

Аллергия на какой-либо продукт ВСЕГДА сопровождается реакцией иммунной системы. Гипоаллергенные диеты с исключением огромного списка продуктов в большинстве случаев не обоснованы, в том числе и у детей, и у кормящих мам!

Ведение пищевого дневника и исключение ТОЛЬКО ТОГО продукта, на который есть реакция.

Что за пищевая непереносимость?

ПН - это не имеющие отношения к иммунной системе, неадекватные и неестественные реакции, вызванные употреблением определенных продуктов.

Причины различны, от недостатка ферментов до психогенной непереносимости пищи.

И аллергия, и непереносимость не бывает скрытой! Всегда есть симптомы!

А как же супер-тест?

Европейское общество клинических иммунологов и аллергологов говорит, что такой тест не даёт достоверных результатов и его использование не рекомендуется. Это и понятно, при ПН нет механизмов, вызывающих синтез специфических иммуноглобулинов - никакие тесты ничего не покажут.

Похудею ли я?

Конечно, исключение списка (в некоторых лабораториях до 200) продуктов, плюс упорядоченное питание - и будет вам результат.

Все эти генетические тесты, диеты по группе крови, пищевая непереносимость (гемокод) на сегодняшний день не имеют доказательной базы. Можно сколько угодно советовать мне почитать книгу того-то или блогера-натуропата или врача-травника, но доказательная медицина и наука на порядки выше этого.