Всем нам хочется верить в чудеса современной науки - сдал генетический тест, или сделал тест на пищевую непереносимость, исключил километровый список продуктов и вот - ты здоровый, стройный, кожа чистая, а волосы сияют. Но так ли это на самом деле?
Для начала давайте разделим понятия "пищевая непереносимость" и "пищевая аллергия".
Аллергия на какой-либо продукт ВСЕГДА сопровождается реакцией иммунной системы. Гипоаллергенные диеты с исключением огромного списка продуктов в большинстве случаев не обоснованы, в том числе и у детей, и у кормящих мам!
Ведение пищевого дневника и исключение ТОЛЬКО ТОГО продукта, на который есть реакция.
Что за пищевая непереносимость?
ПН - это не имеющие отношения к иммунной системе, неадекватные и неестественные реакции, вызванные употреблением определенных продуктов.
Причины различны, от недостатка ферментов до психогенной непереносимости пищи.
И аллергия, и непереносимость не бывает скрытой! Всегда есть симптомы!
А как же супер-тест?
Европейское общество клинических иммунологов и аллергологов говорит, что такой тест не даёт достоверных результатов и его использование не рекомендуется. Это и понятно, при ПН нет механизмов, вызывающих синтез специфических иммуноглобулинов - никакие тесты ничего не покажут.
Похудею ли я?
Конечно, исключение списка (в некоторых лабораториях до 200) продуктов, плюс упорядоченное питание - и будет вам результат.
Все эти генетические тесты, диеты по группе крови, пищевая непереносимость (гемокод) на сегодняшний день не имеют доказательной базы. Можно сколько угодно советовать мне почитать книгу того-то или блогера-натуропата или врача-травника, но доказательная медицина и наука на порядки выше этого.
Читайте всі новини по темі "Харчування годуючої мами" на сайті "Обозреватель".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.