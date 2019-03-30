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/Блоги - Здорове харчування

Світлана Фус
Світлана Фус
Всі статті автора

Як схуднути і не набирати вагу: реальні поради

1.5т

Як часто наші добрі наміри правильно і здорово харчуватися закінчуються через кілька днів. Чому? Причин маса, вічно щось заважає. То не встигла купити продукти, то не вистачило сил після важкого трудового дня придумати що-небудь корисне або щось інше стало на заваді. Таке трапляється з нами періодично…

І тоді в хід йде їжа, яка чекала свого часу в холодильнику, була спеціально дбайливо залишена про запас. У таких випадках її можна використати: швидко кинути в воду і зварити або легко нарізати і намазати. І це, як правило, пельмені, сосиски, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви... Перелік таких продуктів нескінченний. Наша харчова промисловість працює добре! Але що скажуть ваші форми - адже ви налаштувалися правильно харчуватися?

Все починається з холодильника: чи буде він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за красиву фігуру. Тому важливо, що там побачимо, Адже ми пам'ятаємо, що 80% успіху безпосередньо залежить від харчування. І якщо після роботи ви, махнувши на все рукою, просто купили по дорозі заморожену піцу, курку-гриль, масло та варення, то харчуватися доведеться саме ними... Адже найкраща їжа та, що під рукою! І здорове життя знову відкладаємо на завтра.

Тому, якщо ви плануєте перейти на правильне харчування і так, щоб не витрачати на це багато вільного часу, то заповнювати холодильник вам треба з розумом.

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Щоб полегшити собі життя я пропоную:

1. Спочатку пишемо меню. Відразу на весь тиждень і краще на 4-х разовий прийом їжі. У цьому меню – риба, птиця, каші, овочі в тушкованому і свіжому вигляді, кисломолочні продукти, фрукти. Ах, правда: й корисні десерти, наприклад, налисники з сиром і фруктами.

2. Потім пишемо список продуктів, які потрібно закупити згідно меню. Ну, і відповідно, купуємо все це.

3. Готуємо на кілька днів основні страви і те, що візьмемо з собою на роботу, навчання і т. д. Відразу ділимо сирі рибу, птицю, м'ясо на порції. А можна заготовити фарш і також розділити його на порції.

В морозилку, замість магазинних пельменів, кладемо заморожені овочеві суміші, напівфабрикати домашнього приготування, заморожені ягоди. А такожі те, що ще придумаєте зі здорових варіантів.

У холодильнику завжди повинні бути яйця, кисло-молочні продукти, сир. А в коморі – крупи. Так ми зможемо малими зусиллями завжди приготувати щось корисне і різноманітне.

І тепер, коли немає сил думати, що корисного і смачного приготувати якщо не встигли купити свіжих продуктів в магазині, заглядаємо в холодильник і за 20-30 хвилин готуємо обід, вечерю і т. д.

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Перевірено- за цей час завжди встигала.

Можна, наприклад, приготувати із замороженої овочевої суміші, яку кладемо на сковороду або в мультиварку і тушкуємо. За цей час рибу, поділену на порції, дістаємо з морозилки – на пар, або в фольгу і в духовку. Поки це все готується, ставимо воду, щоб зварити рис або просто відрізаємо шматочок цільно зернового хліба. Ось наша їжа і готова. І точно вона корисна.

Поки ці продукти будуть наповнювати ваш холодильник - у вас не буде бажання купувати все підряд при поході в магазин. Це заощадить ваш час, частину сімейного бюджету, відобразиться на здоров'ї та фігурі!

А то пельмені, ковбаса...

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Автор
Світлана ФусСвітлана Фус
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
Фітнесхарчуваннядиета
Джерело
Джерело:Facebook Світлани Фус
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