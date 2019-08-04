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Світлана Фус
Світлана Фус
Лікар-дієтолог вищої категорії, керівник Центру нормалізації ваги Всі статті автора

Пити вітаміни можна не всім: в чому суть

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Вітаміни відносяться до незамінних чинників харчування людини. Їх дефіцит можна побачити проявами на шкірі, визначити за станом судин - легко виникають синці, кровоточивість ясен та багатьма іншими симптомами. Нестача призводить до розвитку різних хвороб. Яскравий приклад повної відсутності в харчуванні вітаміну С - цинга.

Пам'ятайте, що роль вітамінів полягає не в тому, щоб забезпечити тіло енергією або бути будівельним матеріалом, як помилково думають деякі. Вітаміни необхідні щоб "контролювати" складні метаболічні процеси, такі як перетворення їжі в поживні речовини - білки, жири, вуглеводи та інше.

Якщо ви харчуєтеся повноцінно і різноманітно, кожен день вживаєте фрукти і овочі, кисломолочні продукти, цільні крупи, цільнозерновий хліб, бобові, морепродукти, рибу, яйця і м'ясо, нерафіновану олію, горіхи, насіння, споживаєте їх в достатній кількості, та не зловживаєте цукром, кондитерськими виробами, рафінованою їжею і солодкими напоями - додатковий прийом вітамінів вам не потрібен. Причому не залежно від пори року.

Пити вітаміни можна не всім: в чому суть

В яких випадках вітаміни все ж потрібно приймати і вони точно принесуть користь?

Існує 13 вітамінів. Додаткове застосування тільки декількох отримало доказову базу. Це, наприклад, фолієва кислота, яка потрібна вагітним жінкам, щоб запобігти вроджену патологію нервової трубки у плода. Вітамін D, який впливає на засвоєння кальцію, роботу ендокринної системи. Потребують вітаміні Д і малюки, нестача якого призведе до рахіту.

Але перш ніж їх приймати, зробіть аналіз крові на вітамін Д і фолієву кислоту, щоб підтвердити або спростувати підозру на їх дефіцит.

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Вітаміни потрібні з лікувальною метою у відновному періоді після травм і операцій, при певних захворюваннях ендокринних органів і шлунково-кишкового тракту і т. д. але це повинен вирішити лікар.

І, до речі, є вітаміни, які накопичуються в організмі. Це жиророзчинні вітаміни. Вітаміни D, A, Е, які зберігаються в тканинах і використовуються в період від трьох до 12-ти місяців. Тому їх тривалий додатковий прийом може бути навіть небезпечний.

Я рекомендую отримувати максимальну кількість вітамінів в повсякденному житті разом з їжею, за рахунок її різноманітності та потрібної кількості, що, без сумніву, фізіологічно і безпечно.

Тому на питання "чи можна приймати вітаміни?" відповідаю: можна, але коли це доцільно. Після консультації у лікаря і при підтвердженому лабораторно їх дефіциті.

Будьте здорові, стежте за своїм харчуванням!

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Автор
Світлана Фус Світлана Фус
Теми
здоров'я Жити здорово реальне схуднення
Місце
Україна
Теги
здоров'я Вітамини харчування схуднення
Джерело
Джерело: Facebook Світлани Фус
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