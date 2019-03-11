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/Здорове харчування

Супрун назвала смертельно небезпечні продукти

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців зменшити вживання хліба, солодощів, солі, смаженої їжі та алкоголю.

На своїй сторінці в Facebook вона попередила, що таке харчування підвищує ризик появи хвороб серця і судин, а також смертності від них. У той же час Супрун порадила більше вживати фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів і риби.

"Наскільки високі [ризики] - показали результати великого дослідження, в якому аналізували зв'язок харчування і ризиків смерті по серцево-судиннмх хворобах. В результаті Україна посіла перше місце за смертністю від цих хвороб в Європі. 4 смерті з 10 пов'язані саме з неправильним харчуванням", - написала Супрун.

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"Надавайте перевагу цільнозерновому борошну, хлібу із цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини. Клітковина це й фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби", - порадила вона.

Також Супрун порекомендувала зменшити споживання цукру, заявивши, що добова норма не повинна перевищувати 5 чайних ложок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла українцям, як правильно пити алкоголь.

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Тема
живлення
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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