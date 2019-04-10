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/Здорове харчування

Супрун назвала найнебезпечніші і найкорисніші напої

2.7тЧитати матеріал російською

Найкориснішим напоєм для вживання щодня є вода, а найбільш небезпечні для здоров'я людини - енергетики.

Про це у своєму Facebook розповіла в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона також написала про інші напої, якими можна урізноманітнити свій раціон, а яких краще уникати.

За її словами, можна пити воду з-під крана, але тільки відстояну і кип'ячену, а краще відфільтровану. Крім того, якщо є проблеми зі здоров'ям, Супрун порадила пити мінеральну воду, обов'язково за приписанням лікаря, оскільки для когось "мінералка з магнієм і кальцієм - це джерело корисних іонів, а для когось - збільшення ризику каменів у нирках". При цьому вона уточнює, що, правильно підібравши її, можна вирішити проблеми тиску, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. А газована вода допомагає при запорах.

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напої

напої

Їмо вдома

Більш важка артилерія - енергетики, попереджає Супрун. У них "дуже багато цукру, кофеїну та інших стимулянтів, наприклад гуарана, і при постійному споживанні вони систематично псують здоров'я". Їх вживання може призвести до цілої низки проблем зі здоров'ям: гіпертензії, нудота, діабет 2 типу, викидні, ожиріння, проблеми з зубами, агресивна поведінка і схильність до інших залежностей. Замінювати їх солодкими газованими напоями теж не можна, оскільки вони призводять до подібних проблем і підвищують імовірність розвитку раку, попередила Супрун.

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вода

вода

Соки також не є здоровою альтернативою через високий вміст цукру. "Свіжовичавлені те ж саме, але їх можна комбінувати з овочами і зменшувати тим самим вміст цукру. Все тому, що в них високий глікемічний індекс і глікемічне навантаження - це те ж, що поїсти цукерок - знову низька кислотність (яка шкодить зубам)", — уточнила Супрун. За її словами, фрукти краще вживати цілими або у вигляді смузі в поєднанні з овочами.

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Узвар із прянощами

Узвар із прянощами

Единственная

Як повідомляє Супрун, пиття можна урізноманітнити приготованими вдома лимонадом і узваром із сухофруктів. "Солодкі газовані напої можна замінити компотом із сухофруктів - це гарне джерело мікроелементів. Сушені абрикоси багаті калієм, чорнослив - залізом і бором. Але не треба додавати до компоту цукор - він уже є у фруктах", - зауважила вона. Якщо необхідно мобілізувати організм, можна випити фільтровану каву і склянку соку. "Це буде еквівалентно кофеїну і цукру енергетика, але з природними антиоксидантами кави, вітамінами і без сумнівних добавок", - уточнила в. о. міністра.

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А найкращим джерелом мінералів, за словами Супрун, є молочна сироватка, причому її незвичайне поєднання з соком діє як безпечний енергетик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найпоширенішою причиною смертності в Україні Супрун назвала серцево-судинні захворювання.

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харчуванняздоров'я
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