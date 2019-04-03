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/Здорове харчування

Супрун назвала дешеві продукти для правильного харчування

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Здорове харчування, яке передбачає вживання великої кількості овочів, м'яса і риби, не обов'язково має бути дорогим.

На своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала міф про те, що харчуватися правильно – це дуже дорого.

"Звичайно, у величезному асортименті фруктів, овочів, риби або горіхів багато дійсно дорогих пропозицій. Але не настільки багато, щоб ми розводили руками і радили вам їсти батон, дешеву ковбасу, кетчуп, горілку, запевняючи, що все буде добре. Не буде", – зазначила Супрун.

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Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

"Ось, наприклад, ми постійно радимо їсти більше овочів. Але багато людей переконані, що це занадто дорого, і їх півроку немає. Однак, подивимося правді в очі - в Україні достатньо доступних і корисних овочів!" – підкреслила вона.

На відміну від США, як написала в.о. міністра, де овочі та фрукти іноді доставляють за сотні й тисячі кілометрів, Україна вирощує власні плоди.

Супрун порадила українцям частіше купувати моркву, капусту, гарбузи, цибулю, буряк, кольрабі, селеру і пастернак, оскільки вони не дорогі, проте багаті на вітаміни.

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"Коли плануєте раціон – вибирайте продукти в їх первинному вигляді. Не переробленому, як ковбаса або сосиски. Це подвійний виграш – чим менш перероблений продукт, тим менша додана вартість (ви менше платите) і більша поживна цінність (ви менше хворієте)", – продовжила міністр.

"100 грамів навіть добірної яловичини, в якій багато заліза, цинку та незамінних амінокислот, карнітину і таурину, коштує менше 100 грамів поганеньких сосисок", – пояснила вона.

Що стосується риби, то її досить їсти двічі на тиждень. Одна велика порція обійдеться у 30-50 гривень, що можна порівняти з ціною пачки сигарет або кави.

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Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

"Вибирайте скумбрію, хека та оселедця, а не лосося. Не бійтеся свинцю і миш'яку – в цих видах риби їх не так багато, як у лососі, тунці, рибі-мечі", – написала Супрун.

"Коли ми говоримо "здорове харчування", то маємо на увазі не розкручені й дорогі авокадо, годжі, чіа, кіноа і лосося, а рідні й доступні сало, яйця, смородину, гречку, гарбуза, оселедця та льон. І купу інших продуктів вартістю до 50 гривень/кг", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у список найбільш шкідливих продуктів для людини входять сосиски, напівфабрикати і консерви.

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Теми
живленняздоров'я
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
продукти
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