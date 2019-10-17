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/ Блоги - Здорове харчування

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

Суперфуды, которые не нужны

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Нужно ли есть спирулину на диете? И менять привычный кофе на матчу?

Я неоднократно встречаю людей, которые уверены, что здоровое питание это:

  • дорого;

  • требует особых продуктов.

Поговорим об особых продуктах.

  • Киноа, полбу и дикий рис отлично заменит гречка, пшенка и овсянка. Все эти крупы цельнозерновые и абсолютно взаимозаменяемы.

  • Обычное молоко не стоит заменять дорогостоящим безлактозным или растительным, если у вас нет непереносимости. При умеренном потреблении, никакой разницы для веса и здоровья тут нет.

  • Матча чай также содержит кофеин (почему-то многие пытаются перейти с кофе на матчу, что не имеет смысла) и полезен не более, чем зелёный чай. Если вы его любите – отлично, но отказываться нарочно от кофе, если его любите – неправильно, здоровому человеку можно до 4 чашек кофе в сутки, исключение – беременные.

  • Нет особых преимуществ перед различными видами муки. Рисовая, пшеничная, овсяная – вид совсем не важен! Важно выбирать обойную или цельнозерновую муку, а вид ее на ваш вкус.

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Суперфуды

Суперфуды

Иллюстрация

  • Мир ПП-блогеров твердит нам, что надо покупать кокосовое масло, авокадо, кунжутное, но по сути, в том количестве, что мы его потребляем, значимой разницы в пользе нет. Жарить можно на топленом сливочном, оно также термоустойчиво, а в салаты добавлять оливковое.

  • И последнее: спирулина. Я видела часто, как девушки добавляют ее везде, ради "пользы". Аминокислоты, минералы, витамины... Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы все равно хотите получить максимум пользы, то придётся съедать ее по 100 грамм, чтобы в этом был смысл.

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Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
харчування
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