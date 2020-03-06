Сухоїдіння у Великий пост: лікарка назвала суворі протипоказання

Сухоїдіння під час Великого посту – повна відмова від термічно обробленої їжі – категорично протипоказано людям із застоєм жовчі та схильністю до жовчнокам'яної хвороби.

Про це попередила в ефірі ObozTV лікарка-дієтолог Анна Мельничук. Тим, хто хоче практикувати суворий пост, вона порекомендувала попередньо пройти обстеження.

"Якщо на УЗД в черевній порожнині спостерігається застій жовчі, або вже є камені, то сухоїдіння реально протипоказано. Для скорочення жовчного міхура потрібна жирова фракція", – наголосила лікарка.

Якщо немає проблем з жовчним міхуром, на її думку, сухоїдіння можна спробувати, але в міру. І бажано обрати менш сувору форму, яка допускає печену їжу.

"Але щоб не було сухоїдіння в прямому сенсі. Наприклад, тільки хлібці", – уточнила Мельничук.

Вона нагадала, що насамперед пост передбачає духовне очищення, відмову від негативних думок і вчинків, і тільки потім – обмеження в їжі.

Для довідки:

Сухоїдіння (або сухоїжа) – одна з суворих ступенів поста, коли дозволяється тільки їжа рослинного походження, яка не була термічно оброблена. Заборонено вино і рослинна олія. Як правило, настільки суворих приписів дотримуються монахи, миряни не практикують сухоїдіння.

При сухоїдінні можна хліб, воду, мед, зелень, сушені, квашені, солоні або сирі овочі та гриби openfit.com

Великий піст в 2020 році розпочався 2 березня і триватиме до 18 квітня. OBOZREVATEL підготував меню Великого посту по днях.

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