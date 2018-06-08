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Марія Кардакова
Марія Кардакова
Дієтолог, нутриціолог, інженер біомедичних технологійВсі статті автора

Стоит ли замораживать продукты и как это делать правильно

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Можно ли (и стоит ли?) замораживать еду, когда готовишь для детей? Детские пюре, бульоны, готовые блюда. Это часто очень упрощает ситуацию с готовкой, однако остается ли что-нибудь полезное в такой еде?

Каждый продукт особенный, и каждый по-разному реагирует на процессы заморозки, термообработки, изготовления пюре.

Самым неустойчивым является витамин С. Но обычно у современных детей не возникает дефицита этого витамина в связи возможностью у родителей разнообразить меню.

Витамин В1 тоже не очень устойчив, но он содержится не только во фруктах и овощах.

Шпинат, морковь, цветная капуста, брокколи, цукини и прочие овощи останутся свежими в таком виде точно так же, как фрукты и ягоды.

Старайтесь замораживать больше цельных продуктов – овощей, фруктов – их невероятно легко готовить после заморозки.

Если вы даете ребенку ягоды в сезон – лучше купить свежие, покормить, и если вы не планируете съесть их в ближайшие 24 часа, остальное заморозить, а не хранить в холодильнике. Такие продукты легко и быстро портятся – вы этого можете даже не заметить.

Что НЕ СТОИТ ЗАМОРАЖИВАТЬ (процесс влияет на структуру и пищевую ценность продукта):

  • Капуста;

  • Сельдерей;

  • Огурцы;

  • Редис;

  • Готовый картофель;

  • Приготовленные макароны;

  • Спагетти или рис;

  • Готовые яйца;

  • Кисломолочка;

  • Кремы и соусы на основе молочной продукции;

  • Сыр;

  • Бутерброды;

  • Жареные продукты.

Аромат некоторых продуктов усиливается при заморозке (сельдерей), а некоторые теряют его (в основном специи и травы).

Как хранить замороженные продукты?

  • Чтобы оптимально использовать место в морозилке, используйте контейнеры.

  • Правда, фрукты и ягоды обязательно примерзнут к стенкам, поэтому их можно предварительно положить в пакетик и уже потом в контейнер.

  • Не перезамораживайте продукты!

  • Обязательно ставьте дату начала заморозки.

Сколько хранить "заморозки":

  • Готовое мясо, супы – 3-4 месяцев;

  • Сырое мясо – 6-8 месяцев;

  • Фарш – 2-3 месяцев;

  • Хлеб – 3 месяцев;

  • Овощи – 8-12 месяцев (теряют цвет при истечении срока годности);

  • Грудное молоко (в холодильнике – 24 часа), 2 недели при -15 или 3-6 месяцев при -18.

Лично я за то, чтобы маме было УДОБНО. Заморозка – повод для экспериментов.

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Автор
Марія КардаковаМарія Кардакова
Тема
живлення
Об'єкти
здоров'яхарчуваннядіти
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