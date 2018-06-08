Можно ли (и стоит ли?) замораживать еду, когда готовишь для детей? Детские пюре, бульоны, готовые блюда. Это часто очень упрощает ситуацию с готовкой, однако остается ли что-нибудь полезное в такой еде?
Каждый продукт особенный, и каждый по-разному реагирует на процессы заморозки, термообработки, изготовления пюре.
Самым неустойчивым является витамин С. Но обычно у современных детей не возникает дефицита этого витамина в связи возможностью у родителей разнообразить меню.
Витамин В1 тоже не очень устойчив, но он содержится не только во фруктах и овощах.
Шпинат, морковь, цветная капуста, брокколи, цукини и прочие овощи останутся свежими в таком виде точно так же, как фрукты и ягоды.
Старайтесь замораживать больше цельных продуктов – овощей, фруктов – их невероятно легко готовить после заморозки.
Если вы даете ребенку ягоды в сезон – лучше купить свежие, покормить, и если вы не планируете съесть их в ближайшие 24 часа, остальное заморозить, а не хранить в холодильнике. Такие продукты легко и быстро портятся – вы этого можете даже не заметить.
Что НЕ СТОИТ ЗАМОРАЖИВАТЬ (процесс влияет на структуру и пищевую ценность продукта):
Капуста;
Сельдерей;
Огурцы;
Редис;
Готовый картофель;
Приготовленные макароны;
Спагетти или рис;
Готовые яйца;
Кисломолочка;
Кремы и соусы на основе молочной продукции;
Сыр;
Бутерброды;
Жареные продукты.
Аромат некоторых продуктов усиливается при заморозке (сельдерей), а некоторые теряют его (в основном специи и травы).
Как хранить замороженные продукты?
Чтобы оптимально использовать место в морозилке, используйте контейнеры.
Правда, фрукты и ягоды обязательно примерзнут к стенкам, поэтому их можно предварительно положить в пакетик и уже потом в контейнер.
Не перезамораживайте продукты!
Обязательно ставьте дату начала заморозки.
Сколько хранить "заморозки":
Готовое мясо, супы – 3-4 месяцев;
Сырое мясо – 6-8 месяцев;
Фарш – 2-3 месяцев;
Хлеб – 3 месяцев;
Овощи – 8-12 месяцев (теряют цвет при истечении срока годности);
Грудное молоко (в холодильнике – 24 часа), 2 недели при -15 или 3-6 месяцев при -18.
Лично я за то, чтобы маме было УДОБНО. Заморозка – повод для экспериментов.
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