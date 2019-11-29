Стало відомо, що можна їсти на ніч

Дієтологи з'ясували, що певні продукти сприяють розслабленню і швидкому засипанню, тоді як інші активізують безліч процесів в організмі.

Як пише Медицина 2.0, на ніч можна вживати низькокалорійні продукти, такі як легкі салати, кефір і фрукти. Видання описало, що ще можна їсти перед сном.

1. Кисломолочні продукти з низькою калорійністю

Особливу увагу варто звернути на кефір. Він не тільки корисний для травлення, але також наситить організм білком і кальцієм. Величезним плюсом продукту є відсутність в ньому цукру.

2. Фрукти

Ця група продуктів не тільки допоможе вгамувати голод, але також стане корисною альтернативою цукеркам і тортикам. Візьміть яблуко, розріжте його не кілька частин, виріжте серцевину і помістіть в мікрохвильовку на 3 хвилини. Після цього заправте яблуко корицею і медом.

Правильне харчування

3. Вівсяна каша

Така кашка багата кальцієм, фосфором, магнієм, калієм і іншими речовинами, які сприяють здоровому і повноцінному сну. Основне правило: не використовувати цукор.

4. Легкі салати

Салати також відмінно доповнять вечірній раціон. Буряковий з горіхами, морквяно-яблучний, капустяний, фруктовий - варіацій корисної вечері може бути безліч. Головне, не зірватися і не залити всю корисність майонезом або яким-небудь калорійним соусом.

5. М'ясо курки або індички

Якщо ви відносите себе до завзятих м'ясоїдів, знайте, що жирний шматок свинини, з'їдений перед сном, викличе масу обурення і дискомфорт в вашому шлунку. Віддайте перевагу запеченій індичці або курки.

6. Горіхи

Дієтологи рекомендують обмежитися невеликою кількістю мигдалю. Головне - знати міру. Кілька горіхів мигдалю вгамують голод і збагатять організм магнієм і вітамінами групи В.

7. Крекери

Любителям бутербродів варто знати, що хліб важким тягарем осідає в нашому кишечнику. Тому у вечірній час варто віддати перевагу крекерам з борошна грубого помелу.

8. Трав'яний чай

Щоб урізноманітнити вечірній раціон, доповніть трапезу чашкою ароматного трав'яного чаю. Такі чаї мають заспокійливу дію, розслаблюють і допомагають швидко заснути.

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