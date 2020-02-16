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Спалюють жир! Названий топ-7 найкращих продуктів для схуднення

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Дієтологи назвали топ-7 найкращих продуктів, які допоможуть в схудненні до літа.

За порадами експертів, в раціон необхідно включити більше продуктів, націлених на жироспалювання, пише MedikForum.

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Названі два суперефективні продукти для схуднення

Так, отримати рельєфне тіло допоможуть:

Жирна риба: сьомга, форель, оселедець, сардини, скумбрія, лосось. Вони містять омега-3 жирні кислоти, що сприяють зменшенню запальних процесів, зниження ризику серцево-судинних захворювань і схудненню. Вони знижують рівень гормону стресу, пов'язаного з накопиченням жиру і уповільненим метаболізмом. Також в рибі багато білка, що сприяє побудові м'язів і рельєфного тіла. Рибу рекомендують споживати два рази в тиждень по 100 грамів.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Кава. Вчені запевняють, що кава дозволяє спалити жир в тілі. Компоненти популярного напою збільшують швидкість метаболізму на 3-13%. За словами експертів, важливо пити до 400 міліграмів кофеїну в день, щоб не нашкодити організму і не отримати безсоння, підвищену активність і дратівливість.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Яйця – один з найкращих продуктів-жироспалювачів. Вони запобігають хворобам серця і зменшують почуття голоду. Крім того, в продукті багато протеїну, корисного для схуднення. Головне не перестаратися – 2-3 на тиждень буде достатньо.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Кокосове масло прискорює обмін речовин, допомагаючи в схудненні. При цьому потрібно обмежуватися у вживанні масла так як в ньому міститься багато жирів. До чайної ложки в день буде достатньо.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Грецький йогурт дозволить зберегти здоров'я кишечника, жіноче здоров'я і допоможе в схудненні. У ньому містяться основні компоненти продукту-жироспалювача: білок, кальцій і калій.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Кіноа. Дієтологи наголошують, що зернові культури вкрай важливі для здоров'я і схуднення. У цій крупі чимало білка і волокна, що сприяє жироспалюванню. Також в кіноа є залізо, цинк, селен і вітамін Е - компоненти, необхідні для метаболізму.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Гострий перець. Гостре дозволяє схуднути і привести себе в форму. Капсаїцин знижує апетит, прискорюючи обмін речовин. Додавши раціон перець, досягнете неймовірних результатів, впевнені експерти.

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

Топ-7 найкращих продуктів для схуднення

MedikForum

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дієтологи назвали топ-7 найнебезпечніших продуктів, порадивши відмовитися від них зовсім або хоча б скоротити вживання до мінімуму.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
схуднення
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