Супрун назвала небезпеку солодких напоїв

У солодких газованих напоях, соках, енергетиках міститься велика кількість цукрів. Їх вживання може призвести до серцево-судинних хвороб, ожиріння чи діабету.

Про це написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України, лікарка та громадська діячка Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Додані цукри — це все, що потрапляє в їжу завдяки людям, а також мед і цукор у соках та сиропах. ВООЗ радить дорослим людям споживати їх у кількості приблизно 25 грамів на день і не перевищувати 50 грамів, тобто від 5 до 10 чайних ложок.

У чому небезпека солодких напоїв trueua.info

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За її словами, ці кількості умовні, адже люди різняться за вагою та енергетичними витратами. Військовим на передовій чи спортсменам не зашкодить навіть 100 грамів цукру, більше того — вони будуть корисними, зазначила лікарка. Втім, додала Супрун, людині, якій зазвичай бракує фізичних навантажень і зовсім не бракує калорій, потрібно вживати його якомога менше.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України переконана, що додані цукри сприяють розвитку карієсу, стійкості до інсуліну і розвитку діабету 2 типу, ожиріння та серцево-судинних хвороб.

"В 100 мл напою цукру може бути 4-5 грамів, це небагато. Але ми п’ємо склянками, пляшками, подекуди півторалітровими. Тому через напої дуже легко створити надлишок калорій і цукрів в раціоні", — зауважила Супрун.

Вона написала, що солодкі газовані напої містять 10% цукру (наприклад, маленька пляшка коли — це 35 грамів), холодний чай містить денну норму — від 20 до 55 грамів, солодкі йогурти — близько 15% цукру. За її словами, маленька пляшечка йогурту містить його понад 30 грамів, а півлітровий тетрапак перевищує максимальну добову норму. У соках — 10 грамів цукру в 100 мілілітрах, у енергетиках — від 3 до 60 грамів в банці. Супрун додала, що слід пильнувати за цукром і у каві та чаї.

На думку Супрун, ефективність замінників також суперечлива, деякі з них погано впливають на стан кишкової мікрофлори.

"Крім цього, такі напої все одно не містять жодних потрібних нам нутрієнтів, навіть іонів калію чи магнію. Зверніть увагу, що вони, а в тому числі й енергетики, мають низьку кислотність від якої розчиняються емаль і дентин зубів. Тож навіть без цукру такі напої псують зуби", — зазначила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України.

За словами в.о міністра, у багатьох країнах обговорюється оподаткування солодких напоїв, а також вирішується з виробниками питання щодо зменшення вмісту цукру в них.

Супрун порекомендувала, як бути здоровим і все ж вживати цукор:

Поступово привчайте себе до несолодкого смаку.

Розбавляйте солодкий йогурт звичайним без добавок. Або додавайте до несолодкого ванільний цукор та ягоди власноруч.

Обирайте в закладах харчування чи готуйте самі несолодкі лимонади. Узвар із ягід і фруктів, якщо його не підсолоджувати, має багатий смак та користь.

Замість соків обирайте собі і дітям фрукти.

Що менше ви купуєте напоїв, то менше пластику чи бляшаних пляшок забруднює навколишнє середовище.

Найкращий напій — це вода. Беріть її з собою та давайте дітям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрили маловідомий факт про шкоду цукру. Також Уляна Супрун дала поради, як врятуватися від спеки. Вони стосуються і напоїв.

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