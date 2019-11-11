Смачніше і корисніше: як правильно заварювати чай

Правильне заварювання чаю забирає більше часу, однак таїть в собі безліч переваг.

Як передає "Новий час", при приготуванні чаю потрібно використовувати м'яку нефільтровану воду і не доводити її до кипіння.

Найгарячіша вода (90-95 градусів) використовується лише для улунів, пуеру і червоного чаю. Для жовтого і білого - 85 градусів, а найбільш прохолодна (75-80) - для зеленого.

Також слід дотримуватися правильної пропорції: 10 г чаю (чайна ложка) на 200 мл води.

Чай потрібно заварювати протягом двох-трьох хвилин, категорично не рекомендується використовувати пластиковий чайник.

Смак напою розкривається лише після повторного заварювання, а перше потрібне для того, щоб розкрити смак чаю і видалити пил з листя.

Якщо чай хороший, то його можна заварювати до 10 разів, збільшуючи час заварювання кожен раз на півхвилини.

tearoad.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.

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