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Смачніше і корисніше: як правильно заварювати чай

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Правильне заварювання чаю забирає більше часу, однак таїть в собі безліч переваг.

Як передає "Новий час", при приготуванні чаю потрібно використовувати м'яку нефільтровану воду і не доводити її до кипіння.

Найгарячіша вода (90-95 градусів) використовується лише для улунів, пуеру і червоного чаю. Для жовтого і білого - 85 градусів, а найбільш прохолодна (75-80) - для зеленого.

Також слід дотримуватися правильної пропорції: 10 г чаю (чайна ложка) на 200 мл води.

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Чай потрібно заварювати протягом двох-трьох хвилин, категорично не рекомендується використовувати пластиковий чайник.

Смак напою розкривається лише після повторного заварювання, а перше потрібне для того, щоб розкрити смак чаю і видалити пил з листя.

Якщо чай хороший, то його можна заварювати до 10 разів, збільшуючи час заварювання кожен раз на півхвилини.

Смачніше і корисніше: як правильно заварювати чай

tearoad.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.

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