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Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
ДієтологВсі статті автора

Сливочное масло: сколько правильно?

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Странно говорить о таком продукте диетологу, верно? Но если вы любите сливочное масло (как я, например), то хочется знать: а можно ли и сколько, если да?

Итак:

  • Жиры, содержащиеся в сливочном масле относятся к НАСЫЩЕННЫМ жирам, также как и в мясе, молочных продуктах, кокосовом и пальмовом масле.

  • Избыток таких жиров в рационе плохо влияет на уровень холестерина, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

  • ВОЗ предлагает ограничить насыщенные жиры до 10% от суточной калорийности рациона. При рационе в 1700 ккал, 170 ккал на насыщенные жиры, 19 г насыщенных жиров можно себе позволить.

  • Не забывайте, что большинство таких жиров "скрытые", но 1 чайную ложку сливочного масла вполне можно вписать в ежедневный рацион БЕЗ вреда для здоровья и фигуры, при достаточном потреблении НЕнасыщенных жиров (растительные масла).

А что о качестве сливочного масла?

Качественное сливочное масло должно содержать только сливки, молоко и никаких растительных жиров.

Классическое имеет жирность 80-85%.

Масло пониженной жирности 50-79% жира, в него могут добавлять ароматизаторы, стабилизаторы и эмульгаторы - читайте состав!

Помните, что выбирать нужно продукты, которые вы любите + хорошего качества + достаточное количество. И тогда вы получите и удовольствие, и пользу!

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Албіна КоміссароваАлбіна Коміссарова
Тема
живлення
Об'єкти
здоров'яхарчуванняПоради лікаря
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