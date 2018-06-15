Есть нужно маленькими порциями и по чуть-чуть – самая странная рекомендация. Это сколько? Я делюсь с вами рекомендациями Американской ассоциации питания, ими предложен максимально простой способ мерить порцию - с помощью ладони и чашки (1 чашка =230 гр). Ниже будет указан размер ОДНОЙ порции и рекомендованное количество в сутки.
Мясо/птица/рыба/бобовые - ладошка без пальцев. Яйцо - 1 шт.
В день - 2 порции.
Красное мясо не больше 2 порций/неделя.
Крупы – пригоршня (столько, сколько поместится в вашем кулаке). Хлеб - 1 ломтик.
В день 4-6 порций сложных углеводов.
Фрукты - 1 кулак (обычно 1-2 фрукта, пример: 1 банан или 2 киви). Ягоды - 1 чашка.
В день - 5 порций.
Овощи - две пригоршни (сколько помещается в 2 руках).
В день - 5 порций.
Молочные продукты
200 г йогурта
1 чашка молока
2 ломтика сыра (40 гр)
В день - 1-3 порции.
Сладости
4 кубика (полоска шоколада)
5 леденцов
2-3 печенья
2 маленьких шарика мороженого
Иногда, не каждый день.
Идеальная тарелка: зерновые продукты (крупы, хлеб), мясо/рыба/бобовые/морепродукты/яйца, овощи и фрукты, а также молочные продукты. Конечно, вы можете убирать какой-либо элемент, но пропорции тарелки сохраняем прежними.
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