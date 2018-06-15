Есть нужно маленькими порциями и по чуть-чуть – самая странная рекомендация. Это сколько? Я делюсь с вами рекомендациями Американской ассоциации питания, ими предложен максимально простой способ мерить порцию - с помощью ладони и чашки (1 чашка =230 гр). Ниже будет указан размер ОДНОЙ порции и рекомендованное количество в сутки.

Мясо/птица/рыба/бобовые - ладошка без пальцев. Яйцо - 1 шт.

В день - 2 порции.

Красное мясо не больше 2 порций/неделя.

Крупы – пригоршня (столько, сколько поместится в вашем кулаке). Хлеб - 1 ломтик.

В день 4-6 порций сложных углеводов.

Фрукты - 1 кулак (обычно 1-2 фрукта, пример: 1 банан или 2 киви). Ягоды - 1 чашка.

В день - 5 порций.

Овощи - две пригоршни (сколько помещается в 2 руках).

В день - 5 порций.

Молочные продукты

200 г йогурта

1 чашка молока

2 ломтика сыра (40 гр)

В день - 1-3 порции.

Сладости

4 кубика (полоска шоколада)

5 леденцов

2-3 печенья

2 маленьких шарика мороженого

Иногда, не каждый день.

Идеальная тарелка: зерновые продукты (крупы, хлеб), мясо/рыба/бобовые/морепродукты/яйца, овощи и фрукты, а также молочные продукты. Конечно, вы можете убирать какой-либо элемент, но пропорции тарелки сохраняем прежними.