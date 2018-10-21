Сегодня про кофе и кофеин с генетических позиций.
Метаболизм кофеина в организме может протекать по 3 вариантам (определяется в генетическом тесте).
1.Медленный;
2.Средний;
3.Быстрый.
От этого зависит сколько чашек вам рекомендовано выпивать для получения бонусов для здоровья. Если у вас медленный метаболизм, то можно выпивать 1-2 кофейных чашек, если средний - то 2-3, ну а если быстрый, то 3-4.
Положительный эффект заключается в:
снижении риска инфаркта;
повышению общего тонуса;
усилении секреции желудочного сока (поэтому можно пить кофе во время еды и лучше не пить натощак, особенно с сигаретами);
повышении выработки дофамина, гормона мотивации и предохраняющего от развития болезни Паркинсона.
Максимальный позитивный эффект у фильтрованного кофе, выпитого в первой половине дня.
Отрицательные эффекты (особенно растворимого и сваренного кофе):
раздражение слизистой желудка (нельзя пить кофе при язве, эрозиях и обострении гастрита);
повышение сердцебиения, давления (аккуратно гипертоникам);
закисление организма (не надо пить кофе при любых заболеваниях, н-р, ОРВИ);
повышение риска переедания (будьте аккуратны при снижении веса);
вызывает привыкание.
Если после выпитого кофе вы идете в туалет минут через 15-20, то у вас быстрый метаболизм. А медленный и средний распознать без генетики нельзя.
Я не пью кофе уже почти 3 недели в рамках своего эксперимента.
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