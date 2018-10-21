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/Блоги - здоровий раціон

Тетяна Предільська
Тетяна Предільська
Ендокринолог, лікар превентивної медициниВсі статті автора

Сколько чашек кофе можно пить без вреда для здоровья?

4.9тЧитати матеріал російською

Сегодня про кофе и кофеин с генетических позиций.

Метаболизм кофеина в организме может протекать по 3 вариантам (определяется в генетическом тесте).

1.Медленный;

2.Средний;

3.Быстрый.

От этого зависит сколько чашек вам рекомендовано выпивать для получения бонусов для здоровья. Если у вас медленный метаболизм, то можно выпивать 1-2 кофейных чашек, если средний - то 2-3, ну а если быстрый, то 3-4.

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Положительный эффект заключается в:

  • снижении риска инфаркта;

  • повышению общего тонуса;

  • усилении секреции желудочного сока (поэтому можно пить кофе во время еды и лучше не пить натощак, особенно с сигаретами);

  • повышении выработки дофамина, гормона мотивации и предохраняющего от развития болезни Паркинсона.

Максимальный позитивный эффект у фильтрованного кофе, выпитого в первой половине дня.

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Отрицательные эффекты (особенно растворимого и сваренного кофе):

  • раздражение слизистой желудка (нельзя пить кофе при язве, эрозиях и обострении гастрита);

  • повышение сердцебиения, давления (аккуратно гипертоникам);

  • закисление организма (не надо пить кофе при любых заболеваниях, н-р, ОРВИ);

  • повышение риска переедания (будьте аккуратны при снижении веса);

  • вызывает привыкание.

Если после выпитого кофе вы идете в туалет минут через 15-20, то у вас быстрый метаболизм. А медленный и средний распознать без генетики нельзя.

Я не пью кофе уже почти 3 недели в рамках своего эксперимента.

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Автор
Тетяна Предільська Тетяна Предільська
Об'єкти
кавахарчуванняздоров'ялікарі
Джерело
Джерело:Татьяна Предельская
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