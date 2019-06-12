Скільки, як і з чим: розкрита вся правда про воду

Щоб отримати максимальну користь від води, потрібно дотримуватися простих правил.

Коуч по правильному харчуванню Вікторія Кляуз в своєму Instagram дала кілька рекомендацій щодо приймання життєво необхідної рідини.

За її словами, є декілька моментів.

Щоденна норма води складає не менше 1,5 л для жінок і 1,8 л для чоловіків.

Склянка прохолодної води натщесерце допоможе у профілактиці закрепів.

Користь води з лимоном: 2 краплі лимонного соку ніяк не вплинуть на стан організму.

Вода не допомагає схуднути – вона не створює дефіцит калорій і не спалює жир, але необхідна для здоров'я.

З газом або без: газована вода може викликати відчуття переповнення або дискомфорту, її краще використовувати при переїданні.

Пити на ніч – спеціально краще не пити багато води перед сном.

Ілюстрація pixabay.com

Під час фізичних вправ: жінки перед інтенсивним тренуванням повинні випивати 300-500 мл води до початку і під час навантаження.

Кип'ятіння або фільтрація: після фільтрації у воді менше солей, при кип'ятінні вода знезаражується – в ній гинуть бактерії.

Раніше MedOboz писав, що надлишок рідини в організмі згубно впливає на самопочуття і здоров'я, а також може бути смертельно небезпечним.

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