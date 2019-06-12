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/Здорове харчування

Скільки, як і з чим: розкрита вся правда про воду

5.4тЧитати матеріал російською

Щоб отримати максимальну користь від води, потрібно дотримуватися простих правил.

Коуч по правильному харчуванню Вікторія Кляуз в своєму Instagram дала кілька рекомендацій щодо приймання життєво необхідної рідини.

За її словами, є декілька моментів.

Щоденна норма води складає не менше 1,5 л для жінок і 1,8 л для чоловіків.

Склянка прохолодної води натщесерце допоможе у профілактиці закрепів.

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Як худнути і не рахувати калорії: розкрито секрет

Користь води з лимоном: 2 краплі лимонного соку ніяк не вплинуть на стан організму.

Вода не допомагає схуднути – вона не створює дефіцит калорій і не спалює жир, але необхідна для здоров'я.

З газом або без: газована вода може викликати відчуття переповнення або дискомфорту, її краще використовувати при переїданні.

Пити на ніч – спеціально краще не пити багато води перед сном.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Під час фізичних вправ: жінки перед інтенсивним тренуванням повинні випивати 300-500 мл води до початку і під час навантаження.

Кип'ятіння або фільтрація: після фільтрації у воді менше солей, при кип'ятінні вода знезаражується – в ній гинуть бактерії.

❤️ мені за корисність ⠀ Питання про воду - найпопулярніші! У цьому пості зібрала найбільш часті з ніх😁 ⠀ Скільки води потрібно пити? У мене є цілий пост про нормах Тут тільки цифри: не менше 1.5л для жінок, 1.8 для мужчін👌 Це усереднені цифри для здорових людей ⠀ Вода натщесерце корисна? Важливо набирати свою норму і вода натщесерце якраз в цьому поможет🤲 Також склянку прохолодної води допоможе з профілактикою запорів ⠀ Вода з лимоном корисна? Поняття користі - ну дуже індивідуально Якщо видавити цілий лимон в стакан і вважати це сніданком - то нет🙊 Якщо додати 2 краплі лимонного соку, то особливої різниці і "очікуваної" користі не буде ⠀ Чи допомагає вода схуднути? Вода не створює дефіцит калорій, не спалює жір😆Но вона необхідна для здорового функціонування організма😀 ⠀ А ви п'єте воду вранці? 💦 Діліться в комментаріях⬇️

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Раніше MedOboz писав, що надлишок рідини в організмі згубно впливає на самопочуття і здоров'я, а також може бути смертельно небезпечним.

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Теми
живленняздоров'я
Тег
здоров'я
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Нестерова Мария
Нестерова Мария
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