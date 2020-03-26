Скільки разів на день потрібно їсти: лікарка дала чітку відповідь

Напевно багатьом доводилося чути різні рекомендації, які стосуються кількості прийомів їжі: одні радять їсти часто і потроху, інші – двічі в день, але багато.

Виявилося, що не існує уніфікованої "системи" харчування. Гастроентерологиня Яна Пруднікова рекомендує для початку розібратися в важливих поняттях, щоб зрозуміти, скільки саме прийомів їжі потрібно конкретно вам.

"Є стан організму, що виникає при тривалій відсутності їжі, в результаті порушення латеральних ядер гіпоталамуса - це голод. Він буває об'єктивним (виникнення голодних скорочень шлунка, призводять до їжедобуваючої поведінки) і суб'єктивним (неприємні відчуття в епігастрії, гіпоглікемія, нудота)", – каже експерт.

За словами лікарки, гіпоталамус збуджується, коли "голодна кров" активує нейрони гіпоталамуса за рахунок низьких концентрацій глюкози, амінокислот, ліпідів і т. д. І в такому випадку можуть виникати симптоми гіпоглікемії, нудота та інші. Крім того, "периферичні скорочення" шлунка передаються на латеральні ядра і призводять до їх активації, від чого з'являється біль в епігастрії – як то кажуть, "смокче під ложечкою". І за цими двома проявами можна інтуїтивно зрозуміти, що ви голодні.

"Другий фактор, який треба враховувати – насичення. Воно виникає при задоволенні почуття голоду, що супроводжується порушенням вентромедіальних ядер гіпоталамуса за принципом безумовного рефлексу. Насичення починає відчуватися через 15-20 хвилин після початку трапези (коли подразнюються механорецептори шлунка), а остаточно настає через 1,5-2 години, коли в крові підвищується рівень поживних речовин і збуджуються вентромедіальні ядра гіпоталамуса", – говорить Пруднікова.

Тому й не існує чітких стандартів, що треба їсти кожні 2 або 5 годин - кожен організм індивідуальний. Про необхідність насичення попередить голод. При цьому якщо вам захотілося їсти раніше ніж через 2 години після повноцінного збалансованого прийому їжі, ймовірно причина капризу вашого організму криється не в реальному голоді, а в прагненні заїдання, наприклад, стресу або нудьги, а значить задовольняти це бажання не варто.

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