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/ Здорове харчування

Скільки разів на день потрібно їсти: експертка дала відповідь

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Здорова людина повинна їсти не частіше, ніж два-чотири рази на день. Прийоми їжі повинні бути розподілені рівномірно протягом дня.

Про це в своєму Telegram-каналі розповіла дієтологиня Вікторія Кляуз, відповідаючи на запитання користувачів. На її думку, правильного прийому їжі повинно вистачати на чотири-п'ять годин, а достатнім вважається два-чотири прийоми їжі в день.

Більше того, як зазначає дієтологиня, багато в правильному харчуванні залежить від режиму дня, нічного сну і часу підйому.

сніданок

сніданок

pixabay.com

Як пише Кляуз, вечерю добре планувати за три-чотири години до сну. У такому випадку, вранці буде гарний апетит і повноцінний сніданок.

Відзначимо, що, як показують дослідження, зниження калорійності раціону на 200 ккал може значно збільшити тривалість життя.

Як писав OBOZREVATEL, експерти радять частіше використовувати "легкі" інгредієнти в улюблених стравах, а також використовувати їх як перекус.

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Теги
здоров'я харчування дієтолог
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