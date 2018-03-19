З 12 до 18 березня триває Всесвітній тиждень боротьби з надмірним споживанням солі. Багато людей споживає таку кількість солі, яка в 2 рази перевищує рівень, рекомендований Всесвітньою Організацією охорони Здоров'я (ВООЗ)!

Природно, що сіль необхідна всім, в тому числі і тим, хто худне, – але тільки в певних кількостях. Інакше вона перестає бути одним і перетворюється у ворога.

Надлишок солі шкідливий. Чіпси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво та багато інших готових продуктів містять її у достатку. А звичка додавати сіль у страви іноді навіть не спробувавши її, може легко призвести до проблем здоров'я. Надлишок кухонної солі збільшує навантаження на серце і нирки, затримує воду в тканинах, що призводить до підвищення артеріального тиску. Затримка рідини збільшує вагу, а від цього погіршується настрій.

СКІЛЬКИ СОЛІ МОЖНА

У день допустимо споживати не більше 10-12 г солі. Половину - з готовими продуктами харчування, половину – 5-6 г (чайна ложка) солі використовувати на досолювання.

ЯК З'ЇСТИ МЕНШЕ СОЛІ?

- Уважно вивчайте етикетки готових продуктів. Враховуйте сіль, що міститься в готових продуктах. Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі.

- Додавайте сіль в кінці приготування, а ще краще - вже в готову страву на тарілці.

- Кладіть менше солі, ніж передбачено в рецепті.

- Щоб додати смаку використовуйте натуральні спеції. Це дозволить знизити кількість солі при приготуванні їжі.

- Не зловживайте готовими покупними соусами. У них багато не тільки солі, але і цукру.

Якщо "перебрали" з солоною їжею, постарайтеся відновити баланс, вживаючи більше овочів і фруктів. Не забувайте про воду.

Відсипте 5 г солі в окрему сільничку і подивіться, чи вистачає її вам на день.

Намагайтеся якомога рідше споживати напівфабрикати.

Іноді на етикетці вказується кількість натрію. Щоб дізнатися, скільки солі міститься в продукті, помножте це значення на 2,5. Іншими словами: чайна ложка, наповнена по вінця, - це близько 5 г солі і приблизно 2 г натрію.

Пам’ятайте - 1 г солі "утримує" в нашому організмі як мінімум 100 мл води.