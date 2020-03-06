Ситно, смачно і корисно: експерт поділилася супер-рецептами пісних страв

Настав Великий піст, а значить в наступні сім тижнів тим, хто вирішив його дотримуватися, не можна вживати в їжу продукти тваринного походження. Для людей, які не звикли жити і дня без м'яса, цей період стане справжнім випробуванням в плані здоров'я – можуть з'явитися запаморочення, збої в травленні і т.д.

Щоб цього уникнути, потрібно подбати, щоб ваш пісний раціон залишався багатим на необхідні для організму речовини. Кухар Валентина Савіна поділилася з читачами MedOboz корисними пісними рецептами, які допоможуть залишатися в тонусі без порушення канонів.

Пісне меню має бути різноманітним і корисним АіФ

Картопля-гармошка з грибами

Вам знадобиться: велика картопля – 5 шт., гриби (шампіньйони, білі і т.д.) – 150 г, рослинна олія – 3 ст. ложки, маленький пучок петрушки і кропу, сіль і перець за смаком.

Отже, гарненько вимийте неочищену картоплю і зробіть в ній глибокі розрізи, відступаючи між кожним приблизно 5 мм. Гриби, попередньо вимиті, наріжте пластинами, зелень дрібно порубайте. Змішайте гриби і зелень, попередньо посипавши сіллю і перцем. Потім викладіть мікс в прорізи картоплі, а поверх полийте все маслом.

Викладіть картоплю на деко, накрийте фольгою і запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом години.

Картопляно-спаржевий салат

Вам знадобиться: спаржа – 200 г, зелений горошок – 100 г, маслини без кісточки – 10 шт., картопля – 3 шт., морква і цибуля – по 1 шт., оливкова олія – 3 ст. ложки, зелень, сіль і перець.

Відваріть неочищену картоплю і моркву, а коли вони охолонуть – зніміть шкірку і наріжте кубиками. Відваріть спаржу та горошок (хвилин 10-15). Лук наріжте дрібними кубиками, маслини розріжте на чотири частини, зелень – подрібніть на ваш розсуд.

Змішайте всі інгредієнти, заправте маслом і спеціями і залиште настоятися на годину.

Грибний салат з авокадо

Вам знадобиться: печериці – 50 г, помідор – 2 шт., авокадо і огірок – по 1 шт., перець – 1 шт., цибулина – 1 шт., соєвий соус – 1 ст. ложка, сік лимона – 1 ст. ложка, оливкова олія – 1 ст. ложка, зелень, сіль, перець.

М'якоть авокадо, помідори, огірок і перець наріжте кубиками. Приварені остиглі гриби розріжте на чотири частини, залийте соєвим соусом і залиште настоятися на 30 хвилин. Лук подрібніть на кубики і пасеруйте в сковороді до золотистого кольору. Зелень дрібно порубайте.

Змішайте всі інгредієнти, заправте маслом, лимонним соком і спеціями.

Веганські голубці

Вам знадобиться: великий качан капусти, 1 склянка рису, морква і цибуля – по 2 шт., шампіньйони - 200 г, томатна паста - 4 ст. ложки, сіль і перець за смаком, рослинна олія.

Розділіть капусту на листя (попередньо виріжте качан і опустіть в окріп, щоб головка розм'якла).

Крупу відваріть до напівготовності. Моркву натріть на крупній тертці, цибулю наріжте кубиками, і обсмажте все на сковороді до золотистого кольору. Гриби наріжте кубиками.

Змішайте всі інгредієнти і начиніть міксом капустяне листя. Відправляйте заготовки в сковороду, обсмажуючи з кожного боку по хвилині, потім покладіть все в каструлю з товстим дном, полийте томатною пастою, залийте водою і тушкуйте на невеликому вогні близько 30 хвилин.

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