Схуднути без голодування: лікар дав слушні поради

Для зниження ваги китайська медицина рекомендує не голодувати, а задовольняти свої потреби в їжі на 50–70%.

"Незалежно від того, скільки ви з'їли, селезінка все одно працює на 100%. І їжа стає тонізуючим засобом, а не жиром. Це найкращий варіант", - розповів головний лікар однієї з клінік в Пекіні Лю Цзіньюань, передають "РИА Новости".

За його словами, в плюс до цього потрібно більше рухатися, оскільки без руху схуднення неможливо.

"Телеграф"

Він додав, що також для прискорення обміну речовин іноді можна ставити голки.

Що стосується прийому різних добавок для схуднення, то Лю Цзіньюань радить ніколи їх не пробувати, оскільки дані препарати завдають шкоди здоров'ю. Він пояснив, що в його клініку звертається багато жінок з порушеною функцією кишечника після прийому подібних препаратів.

"У нашій клініці ми брали пацієнтів, які відмовлялися від їжі, у яких не було апетиту, вони не могли їсти - таких жінок дуже багато", - підсумував медик.

Як писав OBOZREVATEL, дослідники Гарвардської медичної школи назвали дієту, меню якої є найпростіше для дотримання. Крім цього, її раціон здатний знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 25%.