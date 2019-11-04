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/ Здорове харчування

Допомагає скинути вагу: названо продукт, який знищує холестерин

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Додавання в раціон одного авокадо в день зменшує кількість частинок "поганого холестерину", які були окислені, що позитивно позначається на схудненні та здоров'і загалом.

Це показало нове дослідження групи вчених зі США. Подібно до того, як кисень може пошкодити їжу – наприклад, порізане яблуко стає коричневим – дослідники вважають, що окислення також шкідливе для організму, передає "Радіо максимум".

Для експерименту експерти набрали 45 дорослих учасників із надмірною вагою або ожирінням.

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На початку дослідження всі учасники дотримувалися двотижневої дієти, яка імітувала середньостатистичне американське харчування та дозволяла всім почати експеримент з аналогічним раціоном.

Після п'яти тижнів учасники з дієтою з авокадо мали значно нижчі рівні окисленого холестерину, ніж до початку дослідження або після дієт із низьким і помірним вмістом жирів.

Після дієти з авокадо учасники також мали більш високий рівень лютеїну і антиоксиданту.

Дослідники додали, що, оскільки в раціоні з помірним вмістом жиру без авокадо є ті ж мононенасичені жирні кислоти, які містяться в авокадо, цілком ймовірно, що фрукт містить додаткові біоактивні речовини, які сприяли виграшному становищу дієти саме з цим продуктом.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологи з Іспанії склали список надзвичайно шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть у маленьких кількостях.

Експерти також розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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Теми
живлення здоров'я Дослідження вчених Дієти та фітнес
Місце
США
Теги
продукти харчування диета
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