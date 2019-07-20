Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Шоколадна дієта для схуднення: названі страшні наслідки

3.3т Читати матеріал російською

Спроба схуднути на шоколадній дієті може завдати серйозної шкоди організму.

Про це попередила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в ефірі ObozTV, коментуючи чергову модну дієту: з'їдати в день по 100 грамів чорного шоколаду, і більше нічого.

Як зазначила фахівець, молодій дівчині (до 30 років) з хорошим обміном речовин подібна шоколадна дієта ще може "зійти з рук".

"Але вона собі настільки зіпсує підшлункову залозу, що коли їй буде 30, 40 і більше років – то це, на жаль, пряма дорога в зайві кілограми і не дуже хороший стан здоров'я", – застерегла Скиталінська.

Новини
"Чим бридкіший – тим краще": названо найбільш корисний шоколад

Вона також розповіла, що постійна тяга до солодкого може свідчити про інсулінорезистентність – нечутливість клітин до інсуліну, який виробляється організмом. Цей стан часто є передвісником цукрового діабету.

"Коли ми їмо щось солодке – неважливо, що – у нас піднімається рівень цукру в крові і начебто з'являється енергія. Але чим швидше рівень цукру піднімається, тим стрімкіше він падає. Одразу приходить втома. І це як зачароване коло. Людина хоче ще і ще цукру, навіть не усвідомлюючи цього", – пояснила лікар.

"Рано чи пізно підшлункова залоза виснажується. І це шлях в цукровий діабет, ожиріння, гіпертонію і всі пов'язані з цим проблеми", – попередила вона.

Новини
Whole 30: що потрібно знати про наймоднішу дієту інстаграма

Скиталінська порадила вживати їжу з низьким глікемічним індексом.

"Високий глікемічний індекс у цукру, всіх солодощів. Ще банани, родзинки. Їх просто потроху їсти. А усілякі овочі, навіть кисло-солодкі фрукти – це низький глікемічний індекс", – уточнила дієтолог.

Шоколадна дієта може виснажити підшлункову залозу

Шоколадна дієта може виснажити підшлункову залозу

medicalnewstoday.com

Як писав OBOZREVATEL, темний шоколад сприяє тому, що в організмі виробляються ендорфіни і окситоцини, що прискорюють метаболізм. Також завдяки їм поліпшується настрій, тому людина менше хоче їсти і здатна активніше займатися фізичними навантаженнями.

Крім чисто шоколадної дієти, існує "італійська шоколадна дієта". Людині радять вживати в їжу макарони твердих сортів, овочеві супи, листові овочі і плитку чорного шоколаду в день.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Поради лікарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Поради лікарів здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Скиталінська
Теги
диета дієтолог
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
ППЦ Порошенке ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини