Шоколадна дієта для схуднення: названі страшні наслідки

Спроба схуднути на шоколадній дієті може завдати серйозної шкоди організму.

Про це попередила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в ефірі ObozTV, коментуючи чергову модну дієту: з'їдати в день по 100 грамів чорного шоколаду, і більше нічого.

Як зазначила фахівець, молодій дівчині (до 30 років) з хорошим обміном речовин подібна шоколадна дієта ще може "зійти з рук".

"Але вона собі настільки зіпсує підшлункову залозу, що коли їй буде 30, 40 і більше років – то це, на жаль, пряма дорога в зайві кілограми і не дуже хороший стан здоров'я", – застерегла Скиталінська.

Вона також розповіла, що постійна тяга до солодкого може свідчити про інсулінорезистентність – нечутливість клітин до інсуліну, який виробляється організмом. Цей стан часто є передвісником цукрового діабету.

"Коли ми їмо щось солодке – неважливо, що – у нас піднімається рівень цукру в крові і начебто з'являється енергія. Але чим швидше рівень цукру піднімається, тим стрімкіше він падає. Одразу приходить втома. І це як зачароване коло. Людина хоче ще і ще цукру, навіть не усвідомлюючи цього", – пояснила лікар.

"Рано чи пізно підшлункова залоза виснажується. І це шлях в цукровий діабет, ожиріння, гіпертонію і всі пов'язані з цим проблеми", – попередила вона.

Скиталінська порадила вживати їжу з низьким глікемічним індексом.

"Високий глікемічний індекс у цукру, всіх солодощів. Ще банани, родзинки. Їх просто потроху їсти. А усілякі овочі, навіть кисло-солодкі фрукти – це низький глікемічний індекс", – уточнила дієтолог.

Шоколадна дієта може виснажити підшлункову залозу medicalnewstoday.com

Як писав OBOZREVATEL, темний шоколад сприяє тому, що в організмі виробляються ендорфіни і окситоцини, що прискорюють метаболізм. Також завдяки їм поліпшується настрій, тому людина менше хоче їсти і здатна активніше займатися фізичними навантаженнями.

Крім чисто шоколадної дієти, існує "італійська шоколадна дієта". Людині радять вживати в їжу макарони твердих сортів, овочеві супи, листові овочі і плитку чорного шоколаду в день.

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