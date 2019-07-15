Шкодить організму: дієтолог розкрила несподівану небезпеку відмови від сніданків

Регулярна відмова від сніданку викликає підвищення глюкози в крові одразу ж після обіднього прийому їжі.

Крім інсулінових порушень, ігнорування їжі вранці може заважати схуднути, написала в своєму Instagram дієтолог Вікторія Клаус.

"Одна з найбільш частих проблем харчування – пропуск сніданку. Якщо регулярно пропускати сніданок, можливі порушення обміну глюкози", – пояснила вона.

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За словами дієтолога, шкода відмови від сніданків досліджувался 17 добровольцями, які харчувалися за такою схемою: в перший день не їли вранці, в другій – їли тричі, в третій – не обідали. Висока концентрація інсуліну спостерігалася лише в першому випадку.

сніданок art-lunch.ru

"У моїй практиці нерідкі випадки, коли жінки з ожирінням не могли "зрушити вагу ні на грам", а однією зі звичок було "не їсти до 12 дня", – заявила дієтолог.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала п'ять продуктів, які шкодять здоров'ю і навіть є отрутою для організму. Це, зокрема, кухонна сіль.

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