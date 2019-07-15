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/ Здорове харчування

Шкодить організму: дієтолог розкрила несподівану небезпеку відмови від сніданків

2.2т Читати матеріал російською

Регулярна відмова від сніданку викликає підвищення глюкози в крові одразу ж після обіднього прийому їжі.

Крім інсулінових порушень, ігнорування їжі вранці може заважати схуднути, написала в своєму Instagram дієтолог Вікторія Клаус.

"Одна з найбільш частих проблем харчування – пропуск сніданку. Якщо регулярно пропускати сніданок, можливі порушення обміну глюкози", – пояснила вона.

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За словами дієтолога, шкода відмови від сніданків досліджувался 17 добровольцями, які харчувалися за такою схемою: в перший день не їли вранці, в другій – їли тричі, в третій – не обідали. Висока концентрація інсуліну спостерігалася лише в першому випадку.

сніданок

сніданок

art-lunch.ru

"У моїй практиці нерідкі випадки, коли жінки з ожирінням не могли "зрушити вагу ні на грам", а однією зі звичок було "не їсти до 12 дня", – заявила дієтолог.

Одна из самых частых проблем питания - пропуск завтрака🙈, когда "проспала, собиралась, опять не успела" А дальше - начало рабочего дня и завтрак "превращается" в обед😳 ⠀ Ситуация распространенная, поэтому делюсь интересным исследованием👆: 17 добровольцев (индекс массы тела (в кг / м2): 23,7 ± 4,6) питались по схеме: первый день - пропуск завтрака, второй день - трехразовое питание, третий день - пропуск обеда При пропуске завтрака наблюдалась более высокая концентрация инсулина (после обеденной еды) ⠀ Если регулярно пропускать завтрак - возможны нарушения обмена глюкозы👆 ⠀ Уровень докательности исследования низкий, но заставляет задуматься ⠀ В моей практике👩‍⚕ нередки случаи, когда женщины с ожирением не могли "сдвинуть вес ни на грамм", а одной из привычек было "не есть до 12 дня" ⠀ Конечно же, это не единственная причина, по которой "сложно похудеть", но очень распространенная И абсолютно каждому "по силам", без помощи диетолога, избавиться от такой привычки самостоятельно!👍 ⠀ А вы часто пропускаете завтрак? Делитесь в комментариях⬇️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

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