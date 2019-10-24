"Шкоди на принесе!" Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву

Через каву в організмі людини стає менше кальцію. Але це не означає, що напій не можна вживати, – цілком нормально випивати 1-2 чашки в день.
Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання про те, чи "вимиває" кава кальцій з організму.
За її словами, при вживанні цього напою в організмі справді зміщується баланс лугів і кислот на користь кислотної складової.
Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву
"Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму. Але якщо ви випиваєте 1-2 чашки кави в день, шкоди вона не принесе", – написала вона.
Фус зазначила, що завжди необхідно пам'ятати, що надлишок навіть найкориснішої їжі може завдати шкоди організму. Тому дієтологиня порадила завжди знати міру.
"Вимиває" чи кави кальцій з організму? 😉 ⠀ Дійсно, при вживанні кави в організмі зміщується баланс лугів і кислот, на користь кислотної складової. Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму. ⠀ Так що ж, не пити каву? Якщо ви випиваєте 1-2 чашки кави в день, шкоди він не принесе. У таких випадках необхідно пам'ятати, що навіть найкорисніша їжа, в надлишку, може завдати шкоди організму. Тому завжди знайте міру. Це стосується не тільки кофе🙌🏼
Як повідомляв OBOZREVATEL, Фус розповіла, що при схудненні можна пити чисту каву без будь-яких домішок, адже напій не сприяє набору зайвої ваги.
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