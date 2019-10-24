"Шкоди на принесе!" Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву

Через каву в організмі людини стає менше кальцію. Але це не означає, що напій не можна вживати, – цілком нормально випивати 1-2 чашки в день.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання про те, чи "вимиває" кава кальцій з організму.

За її словами, при вживанні цього напою в організмі справді зміщується баланс лугів і кислот на користь кислотної складової.

Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву

"Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму. Але якщо ви випиваєте 1-2 чашки кави в день, шкоди вона не принесе", – написала вона.

Фус зазначила, що завжди необхідно пам'ятати, що надлишок навіть найкориснішої їжі може завдати шкоди організму. Тому дієтологиня порадила завжди знати міру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фус розповіла, що при схудненні можна пити чисту каву без будь-яких домішок, адже напій не сприяє набору зайвої ваги.

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