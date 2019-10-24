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"Шкоди на принесе!" Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву

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Через каву в організмі людини стає менше кальцію. Але це не означає, що напій не можна вживати, – цілком нормально випивати 1-2 чашки в день.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання про те, чи "вимиває" кава кальцій з організму.

За її словами, при вживанні цього напою в організмі справді зміщується баланс лугів і кислот на користь кислотної складової.

Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву

Дієтологиня розкрила несподіваний факт про каву

"Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму. Але якщо ви випиваєте 1-2 чашки кави в день, шкоди вона не принесе", – написала вона.

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Кава: скільки чашок можна випити за день

Фус зазначила, що завжди необхідно пам'ятати, що надлишок навіть найкориснішої їжі може завдати шкоди організму. Тому дієтологиня порадила завжди знати міру.

"Вимиває" чи кави кальцій з організму? 😉 ⠀ Дійсно, при вживанні кави в організмі зміщується баланс лугів і кислот, на користь кислотної складової. Нейтралізуючи вплив кофеїну, запаси кальцію вивільняються, а потім виводяться з організму. ⠀ Так що ж, не пити каву? Якщо ви випиваєте 1-2 чашки кави в день, шкоди він не принесе. У таких випадках необхідно пам'ятати, що навіть найкорисніша їжа, в надлишку, може завдати шкоди організму. Тому завжди знайте міру. Це стосується не тільки кофе🙌🏼

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фус розповіла, що при схудненні можна пити чисту каву без будь-яких домішок, адже напій не сприяє набору зайвої ваги.

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Особа
Світлана Фус
Тег
кава
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