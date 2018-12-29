Шкода солодких напоїв: озвучена нова загроза для здоров'я

Високий рівень вживання солодких напоїв сприяє збільшенню ризику розвитку хронічної хвороби нирок.

До такого висновку прийшли американські вчені після проведення дослідження, повідомляє MedicalXpress.

Так, понад 3000 осіб заповнювали опитувальник харчової поведінки, в якому вказували, яку їжу вони вживають і як часто. За станом здоров'я добровольців стежили протягом дев'яти років.

За цей час у 185 учасників (6%) розвинулася хронічна хвороба нирок. Виявилося, що у тих, хто частіше вживав содову і підсолоджені фруктові напої, ризик захворювання значно підвищувався.

MIGnews

При цьому у третини учасників, яка споживала ці продукти більше за інших, ймовірність хронічної хвороби нирок збільшувалася на 61%.

Вчені також виявили, що на захворюваність впливає вживання води.

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