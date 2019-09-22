"Небезпечно!" Названа гранична "доза" енергетичних напоїв

Енергетичні напої, т.зв. "енергетики", без суттєвої шкоди для здоров'я можна вживати не частіше одного разу на рік, у виняткових випадках.

Про те, що входить до складу енергетиків, і як вони діють на організм, в ефірі ObozTV розповіла експерт з якості та безпеки харчових продуктів, доктор технічних наук і професор кафедри товарознавства Олена Сидоренко.

За словами Сидоренко, базова комбінація енергетичних напоїв – кофеїн (зокрема, синтетичний) та цукор.

"Плюс додаються різні амінокислоти, які нібито впливають позитивно. Але це велике питання. Тому що в такому складі хімічного коктейлю взагалі нічого не зрозуміло", – звернула вона увагу.

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Професор зауважила, що поєднання кофеїну та цукру стресово діє на організм.

"Ви отримуєте різкий вплив на печінку, на мозок. Отримуєте інсулінорезистентність (зниження чутливості тканин до впливу інсуліну за його нормальної концентрації в крові. – Ред.)", – розповіла Сидоренко.

Вона попередила, що це може призвести до діабета другого типу, може спровокувати серцеві напади, негативно впливає на судини.

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На запитання, чи можна часто пити енергетики, Сидоренко відповіла: "Часто не доведеться. Тому що той, хто п'є їх часто – живе недовго".

"Звичайно, якщо ви раз на рік вжили такий напій – нічого не станеться. Але якщо ви п'єте їх час від часу, навіть раз на місяць, то це вже небезпечно", – наголосила експерт.

"Енергетичного там нічого немає, окрім реклами. Основне наше джерело енергії – чиста джерельна вода", – резюмувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, шкода енергетичних напоїв уже була неодноразово доведена різними дослідженнями. Так, вчені Американської асоціації серця встановили, що ці напої провокують аномальне серцебиття і аритмію. А дослідники Університету Флориди попередили, що енергетики призводять до розвитку смертельно небезпечної хвороби у чоловіків.

У низці країн продаж і виробництво енергетичних напоїв вже заборонені, а в деяких (наприклад, в Скандинавії) їхній продаж здійснюється тільки через аптеки.

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