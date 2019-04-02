Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

"Шкіра стає в'ялою і запаленою": названо продукти, що викликають швидке старіння

960Читати матеріал російською

Систематичне і надмірне вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння організму.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Світлана Фус. Вона пояснила, що "пов'язано це з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму – колаген та еластин".

За словами дієтолога, при тривалому вживанні цукру надлишок глюкози, який накопичується в організмі вступає у взаємодію з білками і починається процес неферментативного глікування білків. Під його впливом колаген та еластин тверднуть, ламаються і перестають виконувати свої функції.

Новини
Схуднути та уникнути анемії: дієтолог розкрила секрет правильного харчування

"Шкіра стає в'ялою і запаленою": названо продукти, що викликають швидке старіння

"Це призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв'язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в'ялою, з'являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей", – написала Фукс.

Як ви думаєте, чому дієтологи так активно виступають проти вживання великої кількості солодощів і цукру зокрема? На це у нас є підстави - результати досліджень про вплив надлишку глюкози, і взагалі всіх простих вуглеводів на організм людини. ☝☝☝ Доведено, що надлишок простих вуглеводів в харчуванні людини призводить до розвитку ожиріння, підвищує ризик появи цукрового діабету, судинних захворювань, патології суглобів і шкіри, знижує імунітет. Крім того, йде швидке старіння організму в цілому. Пов'язано це багато в чому з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму - колаген та еластин. ☝☝☝ Ці білки складають основу сполучної тканини, на них припадає від 25% до 45% всіх білків організму. Саме колаген, разом з еластином відповідають за пружність, еластичність і міцність шкірних покривів, хрящової тканини, зв'язок і м'язів в організмі. Коли протягом тривалого часу ми вживаємо багато простих вуглеводів, надлишок глюкози, який з ними надходить, зв'язується в першу чергу з білками. Цей процес називається неферментативне гликирование білків. Якщо колаген та еластин піддаються глікірованія, вони деградують - втрачають гнучкість, тверднуть, ламаються. І природно, погано виконують свої функції. ☝☝☝ Це, як ви розумієте, призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв'язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в'ялою, з'являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей. Цікава тема? Ставте "+" в коментарях, і я продовжу. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, як усього за кілька тижнів за допомогою правильного харчування позбутися целюліту і схуднути в ногах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини