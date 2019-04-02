"Шкіра стає в'ялою і запаленою": названо продукти, що викликають швидке старіння

Систематичне і надмірне вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння організму.
Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Світлана Фус. Вона пояснила, що "пов'язано це з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму – колаген та еластин".
За словами дієтолога, при тривалому вживанні цукру надлишок глюкози, який накопичується в організмі вступає у взаємодію з білками і починається процес неферментативного глікування білків. Під його впливом колаген та еластин тверднуть, ламаються і перестають виконувати свої функції.
"Це призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв'язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в'ялою, з'являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей", – написала Фукс.
Як ви думаєте, чому дієтологи так активно виступають проти вживання великої кількості солодощів і цукру зокрема? На це у нас є підстави - результати досліджень про вплив надлишку глюкози, і взагалі всіх простих вуглеводів на організм людини. ☝☝☝ Доведено, що надлишок простих вуглеводів в харчуванні людини призводить до розвитку ожиріння, підвищує ризик появи цукрового діабету, судинних захворювань, патології суглобів і шкіри, знижує імунітет. Крім того, йде швидке старіння організму в цілому. Пов'язано це багато в чому з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму - колаген та еластин. ☝☝☝ Ці білки складають основу сполучної тканини, на них припадає від 25% до 45% всіх білків організму. Саме колаген, разом з еластином відповідають за пружність, еластичність і міцність шкірних покривів, хрящової тканини, зв'язок і м'язів в організмі. Коли протягом тривалого часу ми вживаємо багато простих вуглеводів, надлишок глюкози, який з ними надходить, зв'язується в першу чергу з білками. Цей процес називається неферментативне гликирование білків. Якщо колаген та еластин піддаються глікірованія, вони деградують - втрачають гнучкість, тверднуть, ламаються. І природно, погано виконують свої функції. ☝☝☝ Це, як ви розумієте, призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв'язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в'ялою, з'являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей. Цікава тема? Ставте "+" в коментарях, і я продовжу. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
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