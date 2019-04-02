"Шкіра стає в'ялою і запаленою": названо продукти, що викликають швидке старіння

Систематичне і надмірне вживання солодощів і цукру призводить до швидкого старіння організму.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Світлана Фус. Вона пояснила, що "пов'язано це з системним впливом надлишку простих вуглеводів на білки організму – колаген та еластин".

За словами дієтолога, при тривалому вживанні цукру надлишок глюкози, який накопичується в організмі вступає у взаємодію з білками і починається процес неферментативного глікування білків. Під його впливом колаген та еластин тверднуть, ламаються і перестають виконувати свої функції.

"Це призводить до руйнування суглобів, зниження еластичності зв'язок, а шкіра перестає бути підтягнутою, стає сухою, в'ялою, з'являються зморшки, виникають запальні елементи на шкірі обличчя, спини, грудей", – написала Фукс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, як усього за кілька тижнів за допомогою правильного харчування позбутися целюліту і схуднути в ногах.

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