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/Здорове харчування

Шашлики без шкоди здоров'ю: лікар дав поради українцям

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В Україну прийшов сезон відпочинку на природі, але любителі шашликів піддають здоров'я додатковому ризику.

Як уникнути харчових отруєнь і зробити літній пікнік максимально корисним, розповів в ефірі ObozTV головний імунолог Києва Олег Назар.

"Усі страви, соуси, які ми готуємо, з точки зору мікробіології – живильне середовище, на якому вирощують бактерії. Інфекції викликають стафілококи і стрептококи – звичайні бактерії, які розмножуються в середовищі з певним вмістом білка", – зазначив експерт.

"Продукти повинні бути свіжі, чисті, ретельно їх помийте. Вони повинні зберігатися в прохолоді і з'їдатися протягом 2-3 годин. Бажано, якщо вибралися на природу, все готувати на вогні, м'ясо і рибу обсмажити, салат заправити олією, відмовитися від кетчупів-соусів-майонезів", – розповів він.

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За словами імунолога, на першому місці за отруєннями йде риба – "що сира, що морожена, що в'ялена".

"Якщо м'ясо ми обсмажуємо, то є ймовірність 60-70%, що воно безпечне. Фрукти і овочі мають бути свіжі, цілі, ми їх готуємо безпосередньо перед вживанням", – додав він.

Отруїтися м'ясом з вогню, за словами лікаря, є ризик, якщо воно було зіпсоване ще до приготування.

Назар також рекомендував любителям відпочинку на природі утримуватися від міцного алкоголю.

"Якщо на вулиці спека, навіть крапельку випиваєш, втрачаєш дієздатність і адекватність. На спеці теплий напій швидко засвоюється і час настання сп'яніння – пару хвилин... Міцні напої небажані, вони підвищують температуру. Взимку п'ємо, щоб зігрітися, а влітку навіщо?" – підкреслив він.

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Експерт закликав відмовитися від алкоголю на природі або брати легкі напої.

"Газовані напої, які містять цукор, краще не брати. Ми випиваємо, він містить цукор, пити хочеться ще і ще. Кольорові напої з барвниками викликають фотодерматит – підвищують чутливість шкіри до сонячних променів. Можна отримати алергію. А проблема компотів в тому, що вони швидко псуються", – зазначив експерт.

Назар додав, що вино на спеці також починає псуватися і скисати, і порекомендував звичайну прозору мінеральну воду без домішок.

Наостанок лікар порекомендував брати з собою на природу активоване вугілля та інші сорбенти, які вбирають токсини.

Шашлики без шкоди здоров'ю: лікар дав поради українцям

kolundrov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мікології і бактеріолог Оксана Вольська розповіла, чому морозиво є одним з найбільш небезпечних літніх десертів і може викликати серйозне отруєння.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVздоров'яживлення
Особа
Олег Назар
Місце
Україна
Тег
харчування
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