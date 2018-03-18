Сезон весняних овочів: експерт дала пораду, як уберегтися від нітратів

Навесні овочі на українських прилавках містять безліч нітратів, проте люди можуть убезпечити себе від їх впливу, виконуючи прості рекомендації.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

"Томати, як правило, менше збирають нітратів, більше збирають зелені овочі. Зелений салат, петрушка, селера, редис навесні можуть втричі перевищувати норму вмісту нітратів. Але зелень добре вимочується, нітрати розчиняються у воді. Якщо ми вимочуємо, знижуємо вміст нітратів від 10% до 30%. Якщо виварюємо - 80%", - повідомила експерт.

Сидоренко розповіла, де в овочах міститься найбільше небезпечної хімії: "Якщо брати зелень, яку зараз рекомендують їсти багато, то більше нітратів у стеблах - чим ближче до кореня, більше накопичується. Якщо морква - в середині, буряк - ближче до кореня. У капусти - в качані і грубих прожилках, в листових пластинках менше".

При цьому, зазначила експерт, якщо вживати овочі разом з жирною їжею, вони будуть краще засвоюватися, а нітрати при цьому будуть нейтралізуватися.

"Шкода нітратів у тому, що вони зменшують доступ кисню до організму. Можна отримати задишку, асфіксію. Крім того, вони взаємодіють з білковими речовинами в нашому організмі, утворюючи канцерогенні сполуки", - пояснила вона.

Сидоренко дала рекомендації, як зменшити шкідливий вплив нітратів.

"Потрібно ретельно мити овочі і фрукти, пам'ятати, що зелень містить більше нітратів. Картоплю відварюємо - 80% нітратів переходить у відвар. Якщо це стосується овочів - ми їх ретельно миємо, якщо є натхнення і час - вимочуємо, хоча б три години, це значно зменшує вплив. Не вживаєте грубу частину овочів, а вживаєте листову. Не вживаєте, якщо відчули специфічний запах. Тоді знімаєте шкірку з огірків, редиски, помідорів і вживаєте середню частину, де значно менше будь-яких речовин", - розповіла експерт.

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