Не нітрати: названа головна небезпека ранніх овочів

Нітрозаміни і різні речовини, які використовуються для зовнішньої обробки овочів і фруктів, несуть найбільшу небезпеку здоров'ю людини при споживанні цих продуктів.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

"Потрібно розуміти, що крім нітратів, є і інші речовини в таких ранніх овочах. Помідор обробляють зовні, щоб він добре зберігався. Нітрати як такі, вони нам не загрожують, а загрожують нітрозаміни, які утворюються в нашому організмі", - зазначила вона.

За її словами, в світі існує безліч використовуваних аграріями препаратів для обробки ранніх овочів.

"Зрозуміло, що такі ранні овочі потрібно добре мити. Крім нітратів, які є всередині, вони добре розчиняються у воді, є більше двох тисячі різних речовин, які використовують для обробки і зберігання, в тому числі і пестициди. Вони якраз продовжують термін зберігання таких ранніх овочів", - підкреслила експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", американські дослідники прийшли до висновку, що нітрати здатні руйнувати гемоглобін, викликати кисневе голодування і, як наслідок, проблеми з дихальною системою.