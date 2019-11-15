Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здорове харчування

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

Семена чиа и масло гхи: суперфуды, которые не нужны

411
Читати матеріал російською

Мы уже говорили о редких крупах, растительном молоке, матче, различных видах муки и маслах и спирулине. Продолжим тему замены популярных суперфудов.

Семена чиа

Они – отличный источник клетчатки и растительный источник омега-3. С ними можно делать различные красивые пудинги. Но они НЕ являются чем-то незаменимым. Источником клетчатки могут выступать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а растительным источником омега-3 вполне могут стать орехи и семена льна.

Семена чиа

Семена чиа

Иллюстрация

Заменители сахара

Фруктоза, сироп топинамбура, нектар агавы очень часто позиционируют, как заменители сахара. На деле – это ТОТ ЖЕ ДОБАВЛЕННЫЙ САХАР, который, возможно, имеет чуть более низкий гликемический индекс (ГИ), но в том количестве, что нам можно его употреблять, эта разница не значима. Кроме того, создаётся ощущение ложной безопасности и плитка шоколада на нектаре агавы съедается влёт.

Сироп топинамбура

Сироп топинамбура

Иллюстрация

Кокосовый сахар

Специально вынесла его, как отдельный заменитель сахара, потому что тут совсем все интересно. Он также имеет более низкий ГИ и чуть меньшую калорийность, чем обычный сахар. Но за счёт того, что он менее сладкий, его добавляют больше. Вы вполне можете использовать обычный сахар, не нужно его бояться, главное – умеренность.

Новини
БАДы, которые лучше не пить никому
Кокосовый сахар

Кокосовый сахар

Иллюстрация

Масло гхи

Чуть ли не святое масло, стоимость которого за большую банку около 16 долларов и даже больше. У меня есть такое масло, хотела попробовать. Но вы вполне можете использовать обычное топленое масло и даже сделанное дома. Небольшие различия в технике приготовления не будут иметь большого значения.

Масло гхи

Масло гхи

Иллюстрация

Ореховые пасты

Сложилось ощущение, что без них ну никак. При этом сливочное масло мы боимся даже 10 грамм добавить, а арахисовую пасту, при той же калорийности – кладём столовую ложку. Я не против паст в умеренном потреблении, но вполне можно обойтись без них, добавив цельные орехи.

Арахисовая паста

Арахисовая паста

Иллюстрация

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини