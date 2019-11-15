Мы уже говорили о редких крупах, растительном молоке, матче, различных видах муки и маслах и спирулине. Продолжим тему замены популярных суперфудов.

Семена чиа

Они – отличный источник клетчатки и растительный источник омега-3. С ними можно делать различные красивые пудинги. Но они НЕ являются чем-то незаменимым. Источником клетчатки могут выступать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а растительным источником омега-3 вполне могут стать орехи и семена льна.

Семена чиа Иллюстрация

Заменители сахара

Фруктоза, сироп топинамбура, нектар агавы очень часто позиционируют, как заменители сахара. На деле – это ТОТ ЖЕ ДОБАВЛЕННЫЙ САХАР, который, возможно, имеет чуть более низкий гликемический индекс (ГИ), но в том количестве, что нам можно его употреблять, эта разница не значима. Кроме того, создаётся ощущение ложной безопасности и плитка шоколада на нектаре агавы съедается влёт.

Сироп топинамбура Иллюстрация

Кокосовый сахар

Специально вынесла его, как отдельный заменитель сахара, потому что тут совсем все интересно. Он также имеет более низкий ГИ и чуть меньшую калорийность, чем обычный сахар. Но за счёт того, что он менее сладкий, его добавляют больше. Вы вполне можете использовать обычный сахар, не нужно его бояться, главное – умеренность.

Кокосовый сахар Иллюстрация

Масло гхи

Чуть ли не святое масло, стоимость которого за большую банку около 16 долларов и даже больше. У меня есть такое масло, хотела попробовать. Но вы вполне можете использовать обычное топленое масло и даже сделанное дома. Небольшие различия в технике приготовления не будут иметь большого значения.

Масло гхи Иллюстрация

Ореховые пасты

Сложилось ощущение, что без них ну никак. При этом сливочное масло мы боимся даже 10 грамм добавить, а арахисовую пасту, при той же калорийности – кладём столовую ложку. Я не против паст в умеренном потреблении, но вполне можно обойтись без них, добавив цельные орехи.

Арахисовая паста Иллюстрация

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