Що заважає схуднути: дієтолог назвала шкідливі звички

Коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз дала кілька рекомендацій щодо приймання їжі, які допоможуть схуднути.
У своєму Instagram вона радить почати слухати своє тіло: якщо наїлася – значить все.
"Вчіться відмовлятися від зайвого – неважливо чи буде це ресторан, домашні посиденьки або фуршет", – додала Кляуз.
Також вона запропонувати попити чай, воду, погортати стрічку новин, коли просто думаєте про їжу.
дієта
Кляуз назвала ще одну причину – нерегулярне харчування.
"Проблема в тому, що "їжею" багато хто вважає те, що лежить на тарілці або в лоточках. А ось печиво до чаю, жменя горіхів, банан, насіння, морозиво на бігу або в перервах нібито "повз касу". А так ви начебто і не обідаєте, і снідаєте вівсянкою, а вага зростає!" – пояснила вона.
За словами дієтолога, виправити це можна так: тамувати голод здоровою їжею, зрозуміти, що перекушування теж їжа і часто дуже калорійна.
🔸Есть, коли не хочеться ⠀ При цьому ви точно розумієте "несмачно", "не хочу", "наївся" 😳Но все одно на догоду якимось переконанням з'їдаєте зайве ⠀ Як виправити: починайте слухати своє тіло Якщо наїлася - значить все👌 Вчіться відмовлятися від зайвого - неважливо чи буде це ресторан, домашні посиденьки або фуршет ⠀ 🔸Есть, коли "хочеться, не знаю чого" 🤯 ⠀ ну раз не знаєте чого - то це точно не голод ⠀ Як виправити: попийте чаю, води, погортайте стрічку новин і через 10 хв все пройде Перемикайте увагу ⠀ 🔸Нерегулярно харчуватися Проблема в тому , Що "їжею" багато хто вважає те, що лежить на тарілці або в лоточках. А ось печиво до чаю, жменю горіхів, банан, насіння, морозиво на бігу або в перервах як би "повз касу" А так ви начебто і не обідаєте, і снідаєте вівсянкою, а вага зростає! 😱 ⠀ Як виправити: тамувати голод здорової едой😏 Зрозуміти, що перекушування теж їжа і часто дуже калорійна ⠀ Думаю, що список можна продовжити ще на 10 пунктов😃 ⠀ А що ви відносите до шкідливих звичок харчування? Діліться в комментаріях⬇️
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірковий тренер розповіла, що потрібно робити, щоб полюбити своє тіло.
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