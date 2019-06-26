Що заважає схуднути: дієтолог назвала шкідливі звички

Коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз дала кілька рекомендацій щодо приймання їжі, які допоможуть схуднути.

У своєму Instagram вона радить почати слухати своє тіло: якщо наїлася – значить все.

"Вчіться відмовлятися від зайвого – неважливо чи буде це ресторан, домашні посиденьки або фуршет", – додала Кляуз.

Також вона запропонувати попити чай, воду, погортати стрічку новин, коли просто думаєте про їжу.

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Кляуз назвала ще одну причину – нерегулярне харчування.

"Проблема в тому, що "їжею" багато хто вважає те, що лежить на тарілці або в лоточках. А ось печиво до чаю, жменя горіхів, банан, насіння, морозиво на бігу або в перервах нібито "повз касу". А так ви начебто і не обідаєте, і снідаєте вівсянкою, а вага зростає!" – пояснила вона.

За словами дієтолога, виправити це можна так: тамувати голод здоровою їжею, зрозуміти, що перекушування теж їжа і часто дуже калорійна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірковий тренер розповіла, що потрібно робити, щоб полюбити своє тіло.

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