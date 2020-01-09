"Забудьте про дієти!" Дієтологиня порадила, як харчуватися при застуді

Пігулок і популярних натуральних засобів, як-от чаю із лимоном або молока з медом, може бути недостатньо під час лікування застуди та грипу.

На цьому наголосила дієтологиня Світлана Фус. На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що боротися із сезонними хворобами варто не тільки ліками.

Зокрема, за її словами, перемогти застуду і водночас покращити імунітет допоможе правильне харчування. Аби віруси "трималися подалі", експертка радить додавати до раціону багаті на вітаміни продукти.

Під час застуди важливо правильно харчуватися

Насамперед потрібно використовувати природні джерела вітамінів С, А, Е, Д3 і бета-каротину.

Як відомо, на вітамін С щедрі цитрусові (апельсини і грейпфрути), а також ківі, листові овочі, червоний перець, броколі. Окрім них, і продукти наших широт – квашена капуста, шипшина, заморожені ягоди: всі види смородини, малина, ожина, журавлина.

Вітамін А і Д3 міститься в продуктах тваринного походження – риб'ячому жирі, печінці тріски та яловичій, у яєчних жовтках, вершковому маслі.

Зі свого боку бета-каротин або провітамін А "постачають" морква, шпинат, гарбуз. Тоді як горіхи (кеш’ю, волоські, кедрові), обліпиха й рослинна олія багаті вітаміном Е.

Потрібно використовувати природні джерела вітамінів С, А, Е, Д3 і бета-каротину intermarium.com.ua

Також, наголосила дієтологиня, важливо не забувати й про мікроелементи, які захищають організм і уповільнюють процеси старіння клітин. Серед них вона назвала йод, селен, магній, цинк, залізо.

"Варто подбати, щоб у вашому денному раціоні перебували страви з м'яса, птиці, риби, а також яйця, крупи, морська капуста, йодована сіль. Зміцненню захисних сил організму сприяють і страви з бобових", – додала Фус.

Окрім цього, за її словами, жодне лікування застуди та грипу не може обійтися без рятівної дії природного антибіотика – часнику. Пам'ятати потрібно і про користь кисломолочних продуктів, які підтримують в робочому стані мікрофлору кишечника.

Часник – природний антибіотик при застуді sites.google.com

Водночас, зауважила вона, якщо застуда вже спіткала, то дуже важливо слідкувати за тим, що ви п'єте під час хвороби.

"Достатня кількість рідини полегшує самопочуття, не дозволяє інфекції "прописатися" в організмі. Рясне пиття зволожує слизову верхніх дихальних шляхів, допомагає "змити" віруси і токсини. При кашлі й нежиті рідина має бути теплою – чим тепліша, тим краще", – пише фахівчиня з правильного харчування.

Вона радить додавати в теплу воду малину, смородину, лимон, імбир. А також пити морси з журавлини і брусниці (щоправда, без цукру), які допоможуть знизити температуру.

Корисно додавати в теплу воду малину, пити морси із журавлини

Між їжею краще часто і потроху пити трав'яні чаї з шавлією, ромашкою, чебрецем або звичайну кип'ячену теплу воду.

"Важливо обмежити кількість кофеїну у випитих рідинах. Краще відмовитися від кави і чаю. Треба їсти, навіть якщо не хочеться і у вас немає апетиту!" – застерігає дієтологиня.

При застуді та грипі варто часто і потроху пити трав'яні чаї glavcom.ua

У такому випадку можна обирати легший для перетравлення білок, наприклад, домашній сир, яйця у вигляді омлету. Бажано вживати страви, які приготовані на пару чи відварні. Особливо важливо відмовитися від шкідливої їжі: смаженого, жирного, копчених і консервованих продуктів, солодощів, газованих напоїв.

Водночас непоганим перекусом можуть стати смузі на основі овочів із невеликою кількістю ягід і фруктів, каша з тушкованими овочами, риба або парова котлета з м'яса птиці. Поживними будуть курячий бульйон, ягідний кисіль.

Овочеві та ягідні смузі стануть непоганим перекусом під час хвороби freedesignfile.com

"Зрозуміло, ви повинні забути про всілякі дієти… Тобто, починаємо нове здорове життя і так харчуємося надалі. Адже імунітет потрібно підтримувати завжди і краще цього досягати природним шляхом", – підсумувала Фус.

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