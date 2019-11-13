Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

"Ще мінус 10 кг": Розенко поділився секретом схуднення

1.9т
Читати матеріал російською

Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який за рік схуд майже на 30 кг, не збирається зупинятися на досягнутому і має намір скинути ще 10 кг.

В ефірі ObozTV Розенко поділився з українцями секретами стрункості.

За словами політика, процес схуднення у нього почався задовго до роману з телеведучою Оленою-Христиною Лебідь.

Новини
Як схудла українська політична еліта: фото

"Це питання внутрішнього власного вибору. Все дуже просто – менше споживати, більше витрачати енергії і калорій, плюс певні фізичні навантаження. Плюс один день у мене йде чистого голодування, я на воді. Це дозволяє мені поки перебувати в цій вазі, але я буду інтенсифікувати процес схуднення далі, тому що я все одно не перебуваю в тій формі, в якій би хотів себе бачити", – розповів Розенко.

"Я скинув близько 28 кг, потім частина все-таки повернулася, тому я хочу ще 10 кг скинути", – зазначив він.

"Ще мінус 10 кг": Розенко поділився секретом схуднення

Як писав OBOZREVATEL, раніше секрет свого схуднення розкрив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Політику вдалося за три тижні скинути 10 кг.

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Павло Розенко
Місце
Україна
Тег
схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини