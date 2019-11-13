"Ще мінус 10 кг": Розенко поділився секретом схуднення

Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, який за рік схуд майже на 30 кг, не збирається зупинятися на досягнутому і має намір скинути ще 10 кг.

В ефірі ObozTV Розенко поділився з українцями секретами стрункості.

За словами політика, процес схуднення у нього почався задовго до роману з телеведучою Оленою-Христиною Лебідь.

"Це питання внутрішнього власного вибору. Все дуже просто – менше споживати, більше витрачати енергії і калорій, плюс певні фізичні навантаження. Плюс один день у мене йде чистого голодування, я на воді. Це дозволяє мені поки перебувати в цій вазі, але я буду інтенсифікувати процес схуднення далі, тому що я все одно не перебуваю в тій формі, в якій би хотів себе бачити", – розповів Розенко.

"Я скинув близько 28 кг, потім частина все-таки повернулася, тому я хочу ще 10 кг скинути", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше секрет свого схуднення розкрив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Політику вдалося за три тижні скинути 10 кг.

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