Рятують від зневоднення: названо топ продуктів під час спеки

Ідеальними продуктами під час літньої спеки є кавуни і дині, оскільки добре втамовують спрагу.
Вони набагато корисніше газованих напоїв і не приносять шкоди фігурі. Про це в Instagram повідомила дієтолог Світлана Фус.
"Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. Вони складаються на 90-95% з води, тому допомагають підтримувати водний баланс", – зазначила вона.
кавун
hronika
Охолодитися за допомогою їжі допоможуть темно-листові салати і петрушка.
"Крім цього, овочі та фрукти – багате джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом в результаті посиленого потовиділення", – уточнила дієтолог.
Вона підкреслила, що фрукти краще їсти в свіжому вигляді або робити з них смузі. Від фрешів і соків краще відмовитися.
Друзі, в одному з попередніх постів вас дуже зацікавила тема про продукти, які допоможуть вгамувати спрагу. Тому продовжуємо 🙂 🍉 Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. Вони складаються на 90-95% з води, тому допомагають підтримувати водний баланс. 🥬 Також всі листові овочі надають охолоджуючий ефект. Особливо корисні темно-зелені, салати з легкою гіркуватістю, а також петрушка і мангольд. Крім цього овочі та фрукти - багате джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом в результаті посиленого потовиділення. 🍒🍑🍓 Віддайте перевагу цілим фруктам. Намагайтеся не робити з них фреші і соки. Якщо хочеться їх випити -Зробіть з них смузі, зберігши корисну клітковину, вітаміни і мінерали, які з макухою йдуть. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як писав OBOZREVATEL, дієтологи стверджують, що серед овочів найбільш корисними під час спеки є листовий салат, огірки, селера і помідори.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал