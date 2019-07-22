Рятують від зневоднення: названо топ продуктів під час спеки

Ідеальними продуктами під час літньої спеки є кавуни і дині, оскільки добре втамовують спрагу.

Вони набагато корисніше газованих напоїв і не приносять шкоди фігурі. Про це в Instagram повідомила дієтолог Світлана Фус.

"Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. Вони складаються на 90-95% з води, тому допомагають підтримувати водний баланс", – зазначила вона.

кавун hronika

Охолодитися за допомогою їжі допоможуть темно-листові салати і петрушка.

"Крім цього, овочі та фрукти – багате джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом в результаті посиленого потовиділення", – уточнила дієтолог.

Вона підкреслила, що фрукти краще їсти в свіжому вигляді або робити з них смузі. Від фрешів і соків краще відмовитися.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи стверджують, що серед овочів найбільш корисними під час спеки є листовий салат, огірки, селера і помідори.

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