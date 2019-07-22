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/ Здорове харчування

Рятують від зневоднення: названо топ продуктів під час спеки

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Ідеальними продуктами під час літньої спеки є кавуни і дині, оскільки добре втамовують спрагу.

Вони набагато корисніше газованих напоїв і не приносять шкоди фігурі. Про це в Instagram повідомила дієтолог Світлана Фус.

"Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. Вони складаються на 90-95% з води, тому допомагають підтримувати водний баланс", – зазначила вона.

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кавун

кавун

hronika

Охолодитися за допомогою їжі допоможуть темно-листові салати і петрушка.

"Крім цього, овочі та фрукти – багате джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом в результаті посиленого потовиділення", – уточнила дієтолог.

Вона підкреслила, що фрукти краще їсти в свіжому вигляді або робити з них смузі. Від фрешів і соків краще відмовитися.

Друзі, в одному з попередніх постів вас дуже зацікавила тема про продукти, які допоможуть вгамувати спрагу. Тому продовжуємо 🙂 🍉 Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. Вони складаються на 90-95% з води, тому допомагають підтримувати водний баланс. 🥬 Також всі листові овочі надають охолоджуючий ефект. Особливо корисні темно-зелені, салати з легкою гіркуватістю, а також петрушка і мангольд. Крім цього овочі та фрукти - багате джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом в результаті посиленого потовиділення. 🍒🍑🍓 Віддайте перевагу цілим фруктам. Намагайтеся не робити з них фреші і соки. Якщо хочеться їх випити -Зробіть з них смузі, зберігши корисну клітковину, вітаміни і мінерали, які з макухою йдуть. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи стверджують, що серед овочів найбільш корисними під час спеки є листовий салат, огірки, селера і помідори.

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