Рятують від тиску: медики назвали топ-5 продуктів для поліпшення здоров'я

Нормалізувати підвищений кров'яний тиск можна за допомогою простих і недорогих продуктів та напоїв.

До такого висновку дійшли дослідники зі США, які вивчали вплив різних компонентів на здоров'я людини, пише АіФ Україна. Від гіпертонії вони порадили вживати п'ять продуктів, зокрема і каву.

Таємниця криється у високому вмісті калію. Чим його більше, тим корисніша їжа або напій для гіпертоніків. Тому в топ-5 "рятувальників" від високого тиску увійшли, крім кави, банани, огірки, шпинат, квасоля, авокадо.

Ілюстрація

Також хворим на гіпертонію порадили зменшити споживання продуктів із вмістом натрію, тобто солі.

Як писав OBOZREVATEL, медики назвали список продуктів, які повинні бути в меню у кожної жінки.

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