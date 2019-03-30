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/Здорове харчування

Рятують від тиску: медики назвали топ-5 продуктів для поліпшення здоров'я

1.3тЧитати матеріал російською

Нормалізувати підвищений кров'яний тиск можна за допомогою простих і недорогих продуктів та напоїв.

До такого висновку дійшли дослідники зі США, які вивчали вплив різних компонентів на здоров'я людини, пише АіФ Україна. Від гіпертонії вони порадили вживати п'ять продуктів, зокрема і каву.

Таємниця криється у високому вмісті калію. Чим його більше, тим корисніша їжа або напій для гіпертоніків. Тому в топ-5 "рятувальників" від високого тиску увійшли, крім кави, банани, огірки, шпинат, квасоля, авокадо.

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Також хворим на гіпертонію порадили зменшити споживання продуктів із вмістом натрію, тобто солі.

Як писав OBOZREVATEL, медики назвали список продуктів, які повинні бути в меню у кожної жінки.

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Місце
США
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