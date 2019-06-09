Рятують від ожиріння і безсоння: Супрун розкрила користь популярних ягід

Вживання шовковиці, вишні та черешні є надзвичайно корисними і здатні рятувати від ожиріння і безсоння.

Про це в Facebook розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, присвятивши детальний пост, в якому розкрила всі унікальних властивості "суперфуду".

Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке — подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не зростатиме стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1.

Просте правило — все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино, і каву.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.

Шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце. Показано це, щоправда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Водночас, наголошуємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку.

У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е.