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/Здорове харчування

Рятують від ожиріння і безсоння: Супрун розкрила користь популярних ягід

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Вживання шовковиці, вишні та черешні є надзвичайно корисними і здатні рятувати від ожиріння і безсоння.

Про це в Facebook розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, присвятивши детальний пост, в якому розкрила всі унікальних властивості "суперфуду".

  • Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік чи молоко. Якщо ви їсте щось солодке — подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не зростатиме стрімко, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1.

  • Просте правило — все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино, і каву.

  • Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.

  • Шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце. Показано це, щоправда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

  • Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Водночас, наголошуємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку.

  • У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е.

  • Ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.

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  • Вишні та черешні теж не пасуть задніх. Їх розглядають як нутріцевтики — продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного вжитку. Так і запам’ятайте — черешня це ліки.

  • Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.

  • Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром.

  • Ці ж сполуки активують знайому вам автофагію в разі жирового переродження печінки, не пов’язаного з алкоголізмом.

  • Огляд у науковому журналі Nurtients повідомляє, що вишні покращують стан людей із остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м’язів.

  • Вишні та черешні варто їсти проти ночі. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон.

Шовковиця і вишня

Шовковиця і вишня

Повар.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розвінчала міф про те, що куріння кальяну менш шкідливе, ніж звичайних сигарет.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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