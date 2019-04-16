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/Здорове харчування

Рятує від раку і діабету: названо суперфуд із цілющими якостями

1.6тЧитати матеріал російською

Одним із найбільш корисних суперфудів, здатних поліпшити травлення, знизити ризик розвитку раку і допомогти у схудненні є авокадо.

Уже доведено, що цей екзотичний плід містить корисні для організму жири, які здатні швидко й ефективно тамувати відчуття голоду, а також підтримувати стабільний рівень цукру у крові, пише "НВ".

Також авокадо є джерелом вітамінів С, Е, К і В6, а також рибофлавіну, ніацину, фолату, пантотенової кислоти, магнію і калію. Він також містить лютеїн, бета-каротин і омега-3 жирні кислоти.

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Рятує від раку і діабету: названо суперфуд із цілющими якостями

Топ-5 корисних відкриттів про авокадо:

  • У ході одного із досліджень було встановлено, що авокадо підтримує здоров'я серця.

  • Учені переконані, що вживання авокадо знижує ризик розвитку різних видів раку, але особливо – раку передміхурової залози, раку грудей і легенів.

  • Авокадо містить корисні для нервової системи вітаміни та інші речовини, які сприяють міцному ментальному здоров'ю.

  • У ході одного із досліджень учені з Ірану з'ясували, що авокадо є найкращим природним захистом від цукрового діабету.

  • На думку вчених, авокадо – один із найкращих продуктів для очищення організму від токсинів і для підтримки здоров'я печінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи назвали сім причин їсти авокадо.

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