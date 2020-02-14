Рятує від небезпечних хвороб: лікарка розповіла, чому важлива клітковина

Про те, що в щоденному раціоні має бути присутньою достатня кількість клітковини, знають навіть діти. Але на питання, для чого саме вона потрібна, мало хто зможе відповісти достовірно.

Але ж від наявності цих самих харчових волокон залежить робота багатьох органів і систем, більш того, вона запобігає розвитку таких небезпечних захворювань, як цукрових діабет 2 типу, рак і інших.

Клітковина потрібна організму щодня Мenslife

"Модний термін "харчові волокна" дійшов до українців з англомовної літератури про здорове харчування відносно недавно. Зараз він в основному асоціюється з різноманіттям салатів, брокколі, брюссельською капустою, цукіні, сочевицею і цільнозерновим хлібом (не плутати з "твердими сортами пшениці"!). Ну і вівсяними пластівцями на сніданок – з додаванням якщо не ожини, то шматочків яблук і насіння. Але запевняю вас, що харчові волокна – це не тільки про моду, а й про здоров'я", – написала у себе в Facebook професорка, кардіологиня Катерина Амосова.

Вона пояснила, що клітковина – це складні вуглеводи (целюлоза, декстрини, інулін, пектини та ін.), Які не містять крохмалю і практично не перетравлюються при проходженні по кишечнику.

"Харчові волокна діляться на розчинні у воді і нерозчинні. Перші містяться в м'якоті фруктів, другі – в їх шкірці (тому вона не менш корисна!), а також овочах", – зазначила експерт, додавши, що нерозчинні волокна вважають особливо корисними, і найбільш багаті ними оболонки зернових, бобових і насіння.

За її словами, в процесі проходження по кишечнику харчові волокна:

– ферментуються бактеріями, сприяючи розмноженню корисних видів мікрофлори;

– зменшують всмоктування цукру і "піки" підвищення рівня глюкози в крові після їжі;

– зменшують всмоктування холестерину і жовчних кислот, збільшуючи їх виділення і використання "додаткового" холестерину на синтез жовчних кислот;

– сорбують воду і токсичні продукти обміну речовин;

– прискорюють моторику кишечника.

В результаті вживання достатньої кількості клітковини має ряд клінічно значущих корисних ефектів для здоров'я:

– підвищується чутливість м'язів, жирової та інших тканин до глюкози, що запобігає розвитку цукрового діабету 2-го типу;

– зменшується рівень "шкідливого" холестерину на 3-12%, що перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань;

– знижується ризик захворювань кишечника: колоректального раку, дивертикуліта, геморою, запорів.

"Мінімальна щоденна потреба в харчових волокнах для людей до 50 років становить 38 г для чоловіків і 25 г для жінок, а в старшому віці – відповідно, 30 і 21 г", – уточнила лікар, додавши до посту таблицю, в якій зазначено приблизний вміст волокон в різних продуктах.

Кількість клітковини в різних продуктах Facebook

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