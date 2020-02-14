Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Рятує від небезпечних хвороб: лікарка розповіла, чому важлива клітковина

279
Читати матеріал російською

Про те, що в щоденному раціоні має бути присутньою достатня кількість клітковини, знають навіть діти. Але на питання, для чого саме вона потрібна, мало хто зможе відповісти достовірно.

Але ж від наявності цих самих харчових волокон залежить робота багатьох органів і систем, більш того, вона запобігає розвитку таких небезпечних захворювань, як цукрових діабет 2 типу, рак і інших.

Новини
Правильне харчування – не гарантія: дієтологиня розвінчала міф про швидке схуднення
Клітковина потрібна організму щодня

Клітковина потрібна організму щодня

Мenslife

"Модний термін "харчові волокна" дійшов до українців з англомовної літератури про здорове харчування відносно недавно. Зараз він в основному асоціюється з різноманіттям салатів, брокколі, брюссельською капустою, цукіні, сочевицею і цільнозерновим хлібом (не плутати з "твердими сортами пшениці"!). Ну і вівсяними пластівцями на сніданок – з додаванням якщо не ожини, то шматочків яблук і насіння. Але запевняю вас, що харчові волокна – це не тільки про моду, а й про здоров'я", – написала у себе в Facebook професорка, кардіологиня Катерина Амосова.

Вона пояснила, що клітковина – це складні вуглеводи (целюлоза, декстрини, інулін, пектини та ін.), Які не містять крохмалю і практично не перетравлюються при проходженні по кишечнику.

"Харчові волокна діляться на розчинні у воді і нерозчинні. Перші містяться в м'якоті фруктів, другі – в їх шкірці (тому вона не менш корисна!), а також овочах", – зазначила експерт, додавши, що нерозчинні волокна вважають особливо корисними, і найбільш багаті ними оболонки зернових, бобових і насіння.

За її словами, в процесі проходження по кишечнику харчові волокна:

– ферментуються бактеріями, сприяючи розмноженню корисних видів мікрофлори;

– зменшують всмоктування цукру і "піки" підвищення рівня глюкози в крові після їжі;

– зменшують всмоктування холестерину і жовчних кислот, збільшуючи їх виділення і використання "додаткового" холестерину на синтез жовчних кислот;

– сорбують воду і токсичні продукти обміну речовин;

– прискорюють моторику кишечника.

В результаті вживання достатньої кількості клітковини має ряд клінічно значущих корисних ефектів для здоров'я:

– підвищується чутливість м'язів, жирової та інших тканин до глюкози, що запобігає розвитку цукрового діабету 2-го типу;

– зменшується рівень "шкідливого" холестерину на 3-12%, що перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань;

– знижується ризик захворювань кишечника: колоректального раку, дивертикуліта, геморою, запорів.

Новини
Шкода молочки: дієтологиня розвіяла популярний міф про харчування

"Мінімальна щоденна потреба в харчових волокнах для людей до 50 років становить 38 г для чоловіків і 25 г для жінок, а в старшому віці – відповідно, 30 і 21 г", – уточнила лікар, додавши до посту таблицю, в якій зазначено приблизний вміст волокон в різних продуктах.

Кількість клітковини в різних продуктах

Кількість клітковини в різних продуктах

Facebook

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому вранці не можна їсти банани.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Особа
Катерина Амосова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини