Руйнує ДНК і вкорочує життя: дієтолог розповіла про небезпеку смаженого

Вживання смаженої їжі може закінчитися досить плачевно, оскільки вона здатна у прямому сенсі слова руйнувати людський організм.

Про це попередила дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці в Facebook. "Ще раз нагадаю: не смажте! Не має значення, наскільки улюбленою і традиційною є та чи інша страва, але смажена їжа руйнує тіло: білки псуються, виводячи з ладу судини, кришталик, нерви, ДНК, викликаючи хронічні запалення, мутації і скорочуючи життя", – написала вона.

Смажене м'ясо Ілюстрація

За словами дієтолога, здоровою альтернативою є в цьому випадку відварювання і легке тушкування.

Скиталінська також згадала, що нездорова їжа – це одна із причин розвитку онкологічних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Анна Галіцина розповіла, які продукти найбільше впливають на стан нашого здоров'я.

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